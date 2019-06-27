Turgutluspor’da Cüneyt Biçer resmen imzaladı

Turgutluspor’da teknik direktörlük görevine Cüneyt Biçer getirildi. Turgutluspor Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza töreninde kendini 1 yıllığına Turgutlusporlu yapan imzayı atan Biçer ve ekibi Turgutluspor’u hak ettiği yere taşımak için mesai harcayacaklarını ifade etti.

TFF 3. Lig temsilcisi Turgutluspor’da yeni yönetim teknik direktörünü buldu. Kırmızı-siyahlıların yeni teknik patronu Cüneyt Biçer oldu. Irlamaz Tesisleri’nde yapılan imza töreninde yardımcılarıyla birlikte başarı için mesai harcayacaklarını dile getiren Biçer, Turgutluspor’un önemli bir marka olduğunu ifade etti.

İmza töreninde kulüp başkanı Hüseyin Güleç ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Tesislerdeki imza töreni sonrası Cüneyt Biçer ile Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi’nde bir araya geldi.

Biçer’in yardımcılıklarını Nadir Arıkan, Birand Yaytaş, Muammer Girgin yapacak, kaleci antrenörü olarak da Cem Yılmaz görev yapacak.

İmza töreninde sonra Turgutluspor başarısı için yoğun bir mesai harcayacaklarını dile getiren Cüneyt Biçer yönetim kurulu ile birlikte bir transfer politikası belirleyeceklerini ifade etti. Kulüp başkanı Hüseyin Güleç ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutluspor’un başarısı için yola çıktıklarını ifade ettiler ve Cüneyt Biçer ve ekibine güvendiklerini söylediler.