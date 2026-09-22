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Gündem Turgutlu'da okul yakınındaki silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralandı, şüpheli yakalandı
Gündem

Turgutlu'da okul yakınındaki silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralandı, şüpheli yakalandı

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Turgutlu'da okul yakınındaki silahlı saldırıda 11 öğrenci yaralandı, şüpheli yakalandı

Manisa Turgutlu'da okul yakınında av tüfeğiyle açılan ateşte 11 öğrenci yaralandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruşturmaya 2 savcı görevlendirildiğini açıkladı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi yakınında öğrencilerin okula geldiği sokakta saat 08.00 sıralarında av tüfeğiyle ateş açıldı. H.O.'nun (15) düzenlediği saldırıda 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı.

Olay yerine av tüfeğiyle yaya geldiği ve saldırının ardından yine yaya kaçtığı güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin H.O. olduğu belirlendi. Ekiplerin çalışması sonucu H.O. yakalandı; annesi, babası ve dedesi de gözaltına alındı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Okulda eğitime 1 gün ara verildi

Milli Eğitim Bakanlığı olaya ilişkin 3 müfettiş görevlendirdi, okulda eğitime 1 gün ara verildi.

Soruşturmaya 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını ve 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini belirtti.

Gürlek, "Saldırıda kullanılan silahın çocuğun eline nasıl geçtiği, silahın muhafaza koşulları, anne ve babanın bakım ve gözetim yükümlülükleri ile olay öncesinde akran zorbalığı yaşandığı yönündeki iddialar çok yönlü ve titizlikle araştırılmaktadır" dedi.

Tekin ve Çiftçi Manisa'ya hareket etti

Trabzon'daki programını iptal eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Manisa'ya doğru hareket etti.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan ile AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, hastanede tedavi gören yaralı öğrencileri ziyaret etti. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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