Başlamışlardı oysa ki görüşmelere ama... Jankat'taki sorun henüz çözülmedi: Anlaşma yok!

Adı resmen konulmasa da şu anda Jankat Yılmaz, Galatasaray'ın ikinci kalecisi... Hatta sezona çok kötü başlayan Uğurcan Çakır yerine bazı maçlarda oynatılması planlanıyor. Ancak 22 yaşındaki eldivende büyük bir problem var... 1.93 boyundaki file bekçisinin kontratı 30 Haziran 2027'de tamamlanacak.