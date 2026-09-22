Başlamışlardı oysa ki görüşmelere ama... Jankat'taki sorun henüz çözülmedi: Anlaşma yok!
Galatasaray'da Jankat Yılmaz'ın sözleşmesi bu sezonun ardından bitiyor. Ve taraflar arasında henüz yeni mukavele konusunda anlaşma sağlanamadı...
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Galatasaray'da Jankat Yılmaz'ın sözleşmesi bu sezonun ardından bitiyor. Ve taraflar arasında henüz yeni mukavele konusunda anlaşma sağlanamadı...
Adı resmen konulmasa da şu anda Jankat Yılmaz, Galatasaray'ın ikinci kalecisi... Hatta sezona çok kötü başlayan Uğurcan Çakır yerine bazı maçlarda oynatılması planlanıyor. Ancak 22 yaşındaki eldivende büyük bir problem var... 1.93 boyundaki file bekçisinin kontratı 30 Haziran 2027'de tamamlanacak.
Şu ana kadar taraflar yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadı. Durum devam ederse, Galatasaray altyapısından çıkan Jankat, 2027 yazında dilediği takıma bedelsiz olarak gidebilecek. Genç kalecinin, daha fazla oynama şansı istediği biliniyor. Ayrıca Avrupa'dan teklif gelmesi durumunda kontratına çıkış maddesi ekletmeyi düşündüğü de ifade edildi.
Jankat geçen sezon Eyüpspor'a kiralanmıştı. Özellikle ikinci yarıda gösterdiği performanslarla İstanbul ekibinin Süper Lig'de kalmasını sağlayan isimlerden biriydi... Yaz döneminde de birçok takım onun için kiralama teklifi sundu. Ancak Galatasaray Yönetimi bunları kabul etmedi.
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