Lüksün zirvesi Türkiye'de: 818 km menzilli model satışa çıktı!
Alman otomobil devi Mercedes'in yenilenen lüks elektrikli sedanı EQS 500 4MATIC FL Inspiration, Türkiye pazarında satışa sunuldu. İşte fiyatı ve özellikler...
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Alman otomobil devi Mercedes'in yenilenen lüks elektrikli sedanı EQS 500 4MATIC FL Inspiration, Türkiye pazarında satışa sunuldu. İşte fiyatı ve özellikler...
Mercedes-Benz, güncellenen elektrikli amiral gemisi EQS 500 4MATIC FL modelini Inspiration donanım paketiyle Türkiye'de kullanıcılarla buluşturdu. 800 voltluk elektrik mimarisine ve iki kademeli şanzımana sahip olan lüks sedan, 11 milyon 500 bin TL'lik anahtar teslim fiyatıyla yollara çıkıyor.
818 KİLOMETRELİK MENZİL Dört tekerlekten çekiş sistemiyle 476 beygir güç ve 750 Nm tork üreten yeni EQS, 0'dan 100 km/sa hıza sadece 4,5 saniyede ulaşıyor.
Bünyesindeki 122 kWh batarya ile 818 kilometreye kadar menzil vadeden model, 350 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa 27 dakikada ulaşıyor.
Kabin içinde 55 inçten geniş birleşik MBUX Hyperscreen paneliyle dikkat çeken otomobil, arka yolcular için de 13,1 inçlik çift multimedya ekranı sunuyor.
Model ayrıca yol koşullarını önceden algılayan yeni AIRMATIC süspansiyon, arka aks yönlendirme sistemi ve ısıtmalı emniyet kemerleri gibi üst düzey konfor özelliklerini bir araya getiriyor.
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