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Yerel Turgutlu'da kafede "sandalye" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Yerel

Turgutlu'da kafede "sandalye" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-06-21 07:04:00 -
Turgutlu'da kafede "sandalye" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Turgutlu'da kafede "sandalye" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kafeteryada sandalye tartışması yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Şehit Bekçi Hasan Çırak Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Akçakmak Yolu Üzerinde bulunan bir kafeteryada sandalye tartışması yüzünden başlayan kavgada henüz ismi öğrenilemeyen şahıs ya da şahıslar Şehit Bekçi Hasan Çırak Sokak’ta T.A. ve M.V.'yi tabanca ile bacaklarından vurarak yaraladı.
Arkadaşları tarafından bölgede bulunan 112 Acil Sağlık İstasyonuna taşınan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri şüpheli yada şüphelileri yakalama çalışması başlattı.

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