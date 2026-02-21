  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mahallenin adı Mustafa Kemal’di ama fayda etmedi: Sözde Çevreci CHP yine bildiğiniz gibi Batı'da Ramazan coşkusu, Noel’i ışıl ışıl kutlayan Türk AVM’lerde ramazan sessizliği 'Siyonist üretimi mamalar ülkemize sokulmamalı!' Nestle ve Danone'nin bebek mamaları zehirli çıkmıştı Kaza çeşitlerine yenisi eklendi İETT otobüsleri durakta bile duramadı Bunlar insan olamaz! Durakta bekleyerek gelen otobüsü taşlayıp video çekiyorlar! Bu hadsiz kadın gerçekten savcıysa, bitmişiz demektir! Köpeğini otobüste vatandaşların üstüne saldı, “Öldürürüm” diye tehditler savurdu Kes sesini soytarı! ABD büyükelçisinden topraklarımıza göz diken alçak sözler! Tamer Korkmaz, Epstein’in Kraliyet’e darbesini yazdı! Monarşi’yi ter bastı! LGBT için en önde yürüyen DEM Parti Ramazan'a da karşı! Rezil açıklama Özgür Özel’in ‘Akın’ sancısı durmuyor
Yerel Turgutlu'da ihmal can aldı! Kombi borusunu balkonun içine hapseden vicdansızlar serbest bırakıldı!
Yerel

Turgutlu'da ihmal can aldı! Kombi borusunu balkonun içine hapseden vicdansızlar serbest bırakıldı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Turgutlu'da ihmal can aldı! Kombi borusunu balkonun içine hapseden vicdansızlar serbest bırakıldı!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşanan korkunç olayda, bir süre önce balkonlarını camla kapatan Yılmaz ve Hatice Uğur çiftinin evi adeta bir ölüm tuzağına dönüştü. İddialara göre balkon camlama işlemini yapan H.B. ve M.B. isimli şahıslar, doğal gaz kombi borusunun bacasını dışarı çıkarmayarak balkonun içinde bıraktı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir kişinin hayatını kaybettiği, eşinin ise hastaneye kaldırıldığı olaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde Yılmaz Uğur'un (60) ölü bulunması, eşi Hatice Uğur'un (58) baygın halde hastaneye kaldırılmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Olayla ilgili çalışma yürüten ekipler, bir süre önce çiftin yaşadığı dairenin balkonunu camla kapatan H.B. ve M.B'yi gözaltına aldı.

Zanlıların, işlem sırasında doğal gaz kombi borusunun balkon içinde kalmasına ve bacasının dışarı çıkarılmamasına neden oldukları iddia edildi.

Şüpheliler, doğal gaz zehirlenmesine yol açtıkları gerekçesiyle emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Savcılıkça "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla Turgutlu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavisi süren Hatice Uğur'un sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Yılmaz Uğur'un kesin ölüm nedeni ise İzmir Adli Tıp Kurumundan gelecek otopsi raporuyla netleşecek.

 

- Olay

Yılmaz ve Hatice Uğur'dan haber alamayan yakınları dün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, adrese gelen ekipler çifti evde hareketsiz halde bulmuştu. Yapılan kontrolde Yılmaz Uğur'un hayatını kaybettiği belirlenmiş, baygın haldeki Hatice Uğur ise ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Bahçelievler’de İlk İftar Şehit Aileleri ve Gazilerle Açıldı
Bahçelievler’de İlk İftar Şehit Aileleri ve Gazilerle Açıldı

Oruç

Bahçelievler’de İlk İftar Şehit Aileleri ve Gazilerle Açıldı

HAMAS'tan uluslararası topluma acil çağrı!
HAMAS'tan uluslararası topluma acil çağrı!

Dünya

HAMAS'tan uluslararası topluma acil çağrı!

Fatma & Cengiz Akkaya anne ve çocuk bilgi evi görkemli bir törenle hizmete açıldı
Fatma & Cengiz Akkaya anne ve çocuk bilgi evi görkemli bir törenle hizmete açıldı

Aktüel

Fatma & Cengiz Akkaya anne ve çocuk bilgi evi görkemli bir törenle hizmete açıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23