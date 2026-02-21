  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Başakşehir, Alanya'da 2016 yılından bu yana ilk kez kazandı

Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde RAMS Başakşehir, Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendi. Başakşehir, Alanya'da 2016 yılından bu yana ilk kez kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip RAMS Başakşehir 2-1 kazandı.

RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Davie Selke ve 44. dakikada penaltıdan Eldor Shomurodov kaydetti. Corendon Alanyaspor'un tek golü 67. dakikada Florent Hadergjonaj'dan geldi. Ev sahibi Alanyaspor'un Ui-Jo Hwang ile skoru 2-2'ye getirdiği gol elle oynama sonucunda geçerlilik kazanmadı.

 

2016'DAN BERİ İLK KEZ KAZANDI

Bu sonuçla birlikte Alanya'da 2016 yılından bu yana ilk kez kazanan RAMS Başakşehir, puanını 36 yaptı. Corendon Alanyaspor ise 26 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında RAMS Başakşehir, Konyaspor'u konuk edecek. Corendon Alanyaspor ise Galatasaray'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

