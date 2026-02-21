Orucu tutanlar dikkat: Bu 10 temel besin her gün tok tutuyor! O besinler bakın ne

6- TAVUK VE HİNDİ ETİ: SİNDİRİMİ KOLAYDIR Akşam yemeğinde sindirimi daha kolay olan beyaz etleri tercih edin. Beyaz etlerin sindirimi kırmızı ete göre daha kolaydır. Derisiz tavuk, hindi veya balık eti doymuş yağlardan fakir olup daha çok çoklu doymamış yağları içerir ve bağırsaklarda kalış süresi de kırmızı ete göre bu yüzden daha az olur. Oruç tutarken iftar öğünlerinizde düdüklüde pişirilmiş taze sebzelerle lezzetlendirilmiş tavuk veya hindi eti hafif bir öğün alternatifidir. Veya kuşbaşı şeklinde kesilmiş beyaz etleri taze sebze ya da kuru baklagillerle et sote şeklinde de pişirmek öğünün hafif olmasını sağlar. 7- KURU HURMA: UYUŞUKLUK VE GÜÇSÜZLÜKTEN KORUR İftarda hurma yeme alışkanlığı çok doğru bir seçimdir. Hurma meyve şekerinden yoğundur ve gün içi karbonhidrat eksikliğine bağlı uyuşukluk ve güçsüzlükten korur. Meyve şekeri içerirken diğer sağlıklı besin bileşeni olan diyet lifi, minerallerden potasyum ve kas kramplarının oluşmasını önleyen magnezyumun da çok iyi kaynağıdır. Kuru hurmadan aldığınız karbonhidratı gün içinde kullanarak enerjinize yardımcı olacak yedek kalori kaynağı olarak düşünebilirsiniz. 2 adet kuru hurmadan fazla yememeniz önemli nokta. Yoksa öğün sonrası kan şekeri patlaması kaçınılmaz hale gelebilir. 8- SİYAH ÇAY: HAZMI KOLAYLAŞTIRIR Siyah çay kateşinlerden zengin olup iftardan sonra sindirimin ve hazmın kolaylaşmasında faydalı doğal bir içecek olduğunu unutmamak gerekiyor. Siyah çayın bal ve limon ile hazırlanmasından açığa çıkan tanen, limonoidler ve enzimler vücutta suyun daha dengeli kullanılmasını da destekler. İftar ve sahurda mutlaka siyah çay içmeye özen gösterin. 9- DOĞAL BAL: MİDE SAĞLIĞI İÇİN... İftarda iftariyelik olarak peynir yanında bal yiyin. Peynir ve bal bir arada tüketildiğinde öğünde glisemik yükü düşürür ve kan şekerini dengeler. Ve sahurda tatlı ihtiyacınızı doğal bal ile sağlayın. Ya da çaylarınıza doğal balı içim sıcaklığında karıştırarak için. Bal sağlıklı karbonhidrat kaynağı ancak muhteşem bir lezzet ve eşsiz antioksidanlar, enzimler, vitaminler sayesinde bir sağlık iksiri. Bu şekilde tüketeceğiniz bal, tatlı krizlerini kontrol altına alır, mide ülserine neden olan Helicobakter Pylori adlı mide kazınmasına sebep olan bakterinin gelişimini önleyerek gün içinde aşırı yeme isteğini de azaltır. Mide içinde oluşan lezyon, yaraların yapısını iyileştirerek mide iç sağlığını korur ve hazım problemlerini önler. 10- ZEYTİNYAĞI: FAYDASINI SAYMAKTAN YORULMAYACAĞIZ Ramazan sofralarında yemeklerinizi zeytinyağı ile pişirin. İftar sofranıza küçük bir tabağa zeytinyağı ve kırmızı pul biber karıştırarak koyun ve ufak ekmek dilimleriyle yiyin. Bu midenizi korur. Zeytinyağı tüketimini oruç tutarken arttırırsanız kanda iyi huylu dediğimiz HDL kolesterolü yükseltirken kötü huylu kolesterolü düşürerek kalbinizi korursunuz. Zeytinyağını düzenli tükettiğinizde oleik asit ve bu polifenoller; inflamasyonu azaltarak, kan yağı metabolizmasını düzenleyerek ve kalbe giden damarların içini yenileyerek, trombosit dediğimiz pıhtı birikimini önleyerek koroner kalp hastalığına yakalanmanızı önleyecek etki gösterirler.