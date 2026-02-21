Öfkeyi kusmak ters tepebilir: Nefes ve sakinlik kazandırıyor

ABD’deki Ohio Devlet Üniversitesi araştırmacıları, toplam 10 bin 189 katılımcıyı kapsayan 154 çalışmayı analiz etti. Farklı yaş, cinsiyet ve kültürel grupları içeren incelemede, öfkeyi azaltmanın anahtarının 'fizyolojik uyarılmayı' düşürmek olduğu sonucuna varıldı.

Araştırmanın yazarı iletişim bilimci Brad Bushman, öfkeyi 'buhar boşaltma' metaforuyla açıklayan anlayışın bilimsel dayanağı olmadığını belirterek, “Öfkeyi dışa vurmanın iyi bir fikir olduğuna dair tek bir sağlam kanıt yok” değerlendirmesinde bulundu.

KOŞMAK BİLE ÖFKEYİ ARTIRABİLİYOR

Çalışma; boks, koşu, bisiklet gibi uyarılmayı artıran aktivitelerle, nefes egzersizleri, meditasyon ve kas gevşetme gibi sakinleştirici teknikleri karşılaştırdı. Bulgulara göre özellikle koşu gibi kalp atışını hızlandıran aktiviteler bazı kişilerde öfkeyi azaltmak yerine artırabiliyor.

Araştırmacılara göre mesele yalnızca zihinsel değil, öfke hem bilişsel hem de fizyolojik bir süreç. Bu nedenle kalp atışı ve uyarılma düzeyi düşmeden öfkenin de azalması zorlaşıyor.

ÖFKEYİ AZALTMADA EN ETKİLİ YÖNTEMLER HANGİLERİ?

İncelemeye göre şu yöntemler öfkeyi azaltmada etkili bulundu:

• Diyafram nefesi

• Farkındalık (mindfulness)

• Yavaş tempolu yoga

• Progresif kas gevşetme

• “Mola verme” ve 10’a kadar sayma

Araştırmanın bir diğer yazarı Sophie Kjærvik, özellikle 'rage room' olarak bilinen öfke odalarının popülerliğinin bu çalışmaya ilham verdiğini belirtti. Kjærvik, öfkeyi kırıp dökerek dışa vurmanın uzun vadede saldırganlığı pekiştirebileceğine dikkat çekti.

EĞLENCELİ AKTİVİTELER İSTİSNA OLABİLİR

Top sporları gibi eğlence unsuru içeren fiziksel aktivitelerin fizyolojik uyarılmayı azaltabildiği ve bu nedenle öfke üzerinde daha olumlu etki yaratabileceği belirtildi. Ancak genel tablo, 'öfkeyi kusmanın' çözüm olmadığını gösteriyor.

Araştırma sonuçları Clinical Psychology Review dergisinde yayımlandı. Bilim insanları, daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu vurgulasa da mevcut verilerin, öfkeyle baş etmede en güvenli ve etkili yolun sakinleşme teknikleri olduğunu gösterdiğini belirtti.