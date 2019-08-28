Turgutlu’da doğalgaz girmeyen mahalle kalmayacak Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Aksa Doğalgaz yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Aksa Doğalgaz yönetim kurulu toplantısına katıldı. Toplantı sonunda Turgutlu’da 3 mahallede eksik kalan doğalgaz hattı çalışmalarının yakında başlayacağının müjdesini veren Başkan Akın, “İstasyonaltı, Atatürk ve Mustafa Kemal mahallelerinde eksik kalan bölgelerde doğalgaz hattı döşeme çalışmaları en kısa sürede başlayacak. Çok yakında Turgutlu’da doğalgaz girmeyen mahalle kalmayacak” dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Aksa Doğalgaz yönetim kurulu toplantısı sonunda Turgutlu’da 3 mahallede eksik kalan doğalgaz hattı çalışmalarının kısa sürede başlanılacağını müjdeledi.

Manisa’da düzenlenen yönetim kurulu toplantısına Başkan Akın’ın yanı sıra Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Alper Konyalı, Aksa Manisa Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Bölge Müdürü İbrahim Başaran, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya da katıldı.

Toplantı sonunda bir açıklama yapan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Turgutlu merkezde birçok mahallemizde doğalgaz hattı bulunuyor. Bugün Manisa Aksa Doğalgaz yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdik. Turgutlu’da İstasyonaltı Mahallesi, Atatürk Mahallesi ve Mustafa Kemal Mahallesi’nde eksik kalan bölgelerde doğalgaz hattı döşeme çalışmaları en kısa sürede başlayacak. Yaklaşık 10 kilometrelik bir alt yapı çalışması gerçekleşecek. Çok yakında Turgutlu’da doğalgaz girmeyen mahalle kalmayacak” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.