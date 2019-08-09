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Turgutlu’da arefe günü mezarlık ulaşımı ücretsiz

Turgutlu Belediyesi, Kurban Bayram arefesinde tahsis edeceği otobüslerle Yeni Mezarlık ile Irlamaz Kabristanlığı’na ücretsiz ulaşım imkanı sağlayarak, vatandaşları sevdiklerinin ebedi istirahatgahına ulaştıracak.

09 Ağustos 2019 Cuma 13:11
Turgutlu’da arefe günü mezarlık ulaşımı ücretsiz

Turgutlu Belediyesi, Kurban Bayram arefesinde tahsis edeceği otobüslerle Yeni Mezarlık ile Irlamaz Kabristanlığı’na ücretsiz ulaşım imkanı sağlayarak, vatandaşları sevdiklerinin ebedi istirahatgahına ulaştıracak.


Turgutlu Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların iyi bir bayram geçirmesi adına imkanlarını seferber ederek, ebediyete göçmüş yakınlarını ziyaret edecek olan vatandaşları mezarlık alanlarına ücretsiz olarak ulaştıracak. Belediye tarafından vatandaşlara tahsis edilecek otobüsler, arefe günü saat her saat başı 09.00 ile 19.00 saatleri arasında ring halinde Turgutlu Belediyesi hizmet binası önünden kalkacak, Yeni Kabristanlık ve Irlamaz Kabristanlığı’na ulaşım imkanı sağlayacak.


Ayrıca Kurban Bayramı arefesinde Dost Eli Kıyafet Yıkama ve Teslim Merkezi de gün boyu açık kalarak kıyafet bağışında bulunmak isteyen hayırseverlerin hizmetinde olacağı da belirtildi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 13:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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