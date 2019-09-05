Turgutlu türkülerle dolu bir gece yaşadı

Turgutlu Belediyesi Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri kapsamında Azerbaycan ve Yörük Kültürleri Gecesi ile Turgutlulular türküler, halk oyunları ve Yörük kültürünü yansıtan gösterilerle renkli bir akşam geçirdi.

Turgutlu Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri’ni dolu dolu kutlamaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında günün ilk programı saat 14.00’da Eski Belediye Binası bahçesinde gerçekleşti. Yazarlar Metin Soydeveli ve Dizdar Karaduman okurları ile buluşarak kitaplarını imzaladı. Ardından Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz’ın da katıldığı saat 19.00’da Eski Belediye Binasında düzenlenen Doç. Dr. Nejdet Bilgi ve Prof. Dr. Salih Özbaran, ‘Milli Mücadele Döneminde ve Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Turgutlu’ konferansında dinleyicileri buluştu. Gecenin finali ise 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’ndan gerçekleşti. Kortej eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’na yürünürken, Azerbaycan Kültür Derneği ve Turgutlu Yörük Türkmen Dayanışma Derneği’nin de katkıları ile düzenlenenAzerbaycan ve Yörük Kültürleri Gecesi’nde Turgutlulular türkü dolu bir akşam geçirdi.

Gecede ilk olarak Kafkas Dans grubu sahne aldı. Dans grubunun gösterileri geceye renk katarken, Aydın Yörük Efe Kültür Derneği Halk Oyunları ekibi de birbirinden güzel halk oyunları sergileyerek büyük alkış topladı. Daha sonra sahneye çıkan TRT Sanatçısı Azerbaycan’ın sevilen sesi Cavit Tebrizli okuduğu eserler ve türküler ile alanda bulunanlardan büyük ilgi gördü. Son olarak sahne alan Yasemin Çandır da seslendirdiği türküler ile Turgutlululara türkü dolu bir gece yaşattı. Gecenin hazırlanmasında emeği geçen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’a bir plaket takdim eden Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Ünal Kağba, “Bu zamanlarda bizlerin bir tarafı buruk olur. Çünkü matemdeyiz. Ama çok değerli Başkanım Çetin Akın, Ünal sen bu geceyi düzenlersin dediğinde hiç tereddüt etmedik. 97 yıl önce Turgutlu’muz kurtulmasaydı böyle geceler düzenleyemez, kardeşçe eğlenemezdik. Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır dedik. Matemde olsak burukta olsak bu gecemizi tertipledik. Başkanımıza 20 yıl sonra Turgutlumuza özlenen şenlikleri getirdiği için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Turgutlu Yörük Türkmen Dayanışma Derneği Başkanı Ayşe Demir de katkılarından dolayı Başkan Akın’a teşekkür ettiğini dile getirdi. Gecede sanatçılar Cavit Tebrizli ve Yasemin Çandır’a çeşitli hediyeler takdim eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Bu gece Turgutlu türkülere doydu. İnanılmaz bir gece yaşadık. Hem Azerbaycanlı TRT sanatçımız Cavit Tebrizli hem de halk müziğinin sevilen ismi Yasemin Çandır bizlere muhteşem bir gece yaşattı. Her gece ayrı bir kültür gecesi ile siz Turgutlulular ile bir arada oluyoruz. Bu gece sizlere şu mesajı vermek istiyorum arkadaşlar. Barış ve Kardeşlik ilk önceliğimiz olsun. Buna ihtiyacımız var, birlikte olmaya ihtiyacımız var, kardeşliğe ihtiyacımız var, Ne Mutlu Türk’ün diyebilene ihtiyacımız var.Bizler insanlarımızı dili, dini, ırkı nedir diye ayırmadık, ayırmayacağız da. Bu gecenin hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gecede ayrıca bir sürpriz daha yaşandı. Programların sunucusu ve Belediye personeli Azmi Gümüşoğlu’nun 4 Eylül olan doğum günü Belediye Başkanı Çetin Akın tarafından sahnede pasta kesilerek kutlandı. Gümüşoğlu’na yeni yaşında mutluluklar dileyen Başkan Akın, pastayı birlikte üfledi ve doğum günü coşkusuna ortak oldu.