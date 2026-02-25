Turgutlu İmam Hatip Lisesi’nden anlamlı şehit aileleri iftarı: Şehit aileleri evlerinden TOGG’larla alındı!

Programda şehit aileleri yerli ve milli aracımız TOGG’larla evlerinden alınarak iftar sofrasına taşındılar. İftar sonrası, konvoy halinde Turgutlu sokaklarında dolaşarak hemşerilerine selam gönderen katılımcılar, şehit ailelerini evlerine bırakarak geceyi tamamladılar.

ŞEHİTLERE VEFANIN ÖNEMİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI

Etkinliğin düzenlenmesinde katkı sağlayan Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ve idarecilerine, hayırseverlere, Polat Yağcı ailesine ve şehit ailelerine teşekkürlerini ileten organizatörler, Turgutlu halkına da bu anlamlı geceye katıldıkları için teşekkür ettiler. Gecenin sonunda, şehit aileleri ve katılımcılar, minnet ve vefa duygularıyla ayrıldılar. Geceye damgasını vuran duygusal anlar, kameraya yansıyan her görüntüyle unutulmaz hale geldi. Turgutlu İmam Hatip Lisesi, bu organizasyonla sadece bir iftar programı düzenlemekle kalmadı, aynı zamanda şehitlerimizin hatırasına sahip çıkmanın, vefa borcumuzu ödemenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

GENİŞ KATILIM

Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Varol Öztürk ve okul yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına, protokol üyeleri ve çok sayıda Turgutlulu katıldı. Etkinliğe, Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Çetin Akın, Başsavcı Bahri Yalçınöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Dinçer ve Emniyet Müdürü, Turgutlu imam hatip Lisesi mezunu 24. Dönem Manisa milletvekili Dr. Muzaffer Yurttaş, Dr. Osman Yurttaş, 22. Dönem Uşak milletvekili Dr. Alim Tunç, 21. Dönem Manisa Milletvekili ve AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Av. Ömercan Temizel, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hasan Ayma ve çok sayıda okul mezunu da katılarak şehit ailelerine desteklerini sundular.