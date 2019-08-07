Turgutlu Bağ Bozumu Şenlikleri’ne hazırlanıyor

Turgutlu Belediyesi tarafından 31 Ağustos’ta düzenlenecek Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri etkinlilerine hazırlıklar devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi 30 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerine hazırlanmaya devam ediyor. Bu çerçevede 31 Ağustos Cumartesi Günü Bağ Bozumu etkinliklerine ayrıldı. Turgutlu Belediyesi, İlçe Tarım Müdürlüğü, Ticaret Borsası ve Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı tarafından düzenlenecek etkinlikler saat 10.30’da üzüm bağı ziyaret edilerek başlanacak Kent Müzesi’nde devam edecek. Ziyaret edilecek üzüm bağında üzüm kesimi, bandırma ve sergi yapılacak. Saat 18.00’de Kent Müzesinde başlayacak etkinliklerde en güzel sultaniye çekirdeksiz kuru ve yaş üzüm yarışması yapılacak. Ayrıca 8-12 yaş arası kız ve erkek çocuklardan üzüm güzelleri seçilecek.

En güzel kuru ve yaş üzüm yarışmasına katılmak isteyen üreticiler üzümlerini Kent Müzesine teslim edecek. Kuru üzüm kategorisine katılmak isteyen üreticiler 30 Ağustos saat 18.00’e kadar başvuruda bulunabilecekler. Yaş üzüm kategorisinde yarışmaya katılmak isteyen üreticiler 31 Ağustos günü saat 10.00’a kadar Kent Müzesine başvuru yapabilirler.

Kent Müzesinde düzenlenecek olan üzüm güzeli yarışmasında ise 8-12 yaş arası kız ve erkek çocukları sahneye çıkacak. Çocuklarının yarışmaya katılmasını isteyen veliler Turgutlu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilecekler.