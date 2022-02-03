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Gündem Turgut Özal'ın SSCB ziyaretinden dikkat çeken sözler: Komünistler bile tarihine sahip çıkmış!
Gündem

Turgut Özal'ın SSCB ziyaretinden dikkat çeken sözler: Komünistler bile tarihine sahip çıkmış!

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 1991 yılındaki SSCB ziyaretinde komünistlerin tarihine verdiği değeri görerek, Osmanlı Devleti'nde darbe yapanların ilk işinin soygun ve yağma olduğunu belirtmişti.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 01:35:00 -
Turgut Özal'ın SSCB ziyaretinden dikkat çeken sözler: Komünistler bile tarihine sahip çıkmış!

SSCB'ye 1991 yılında gerçekleştirdiği ziyarette müzeleri gezen Turgut Özal, milyonlarca insanın ölümüne sebep olan komünistlerin bile tarihine sahip çıktığını ancak Osmanlı Devleti'nde darbe yapanların ilk işinin yağma ve soygun olduğunu ifade etmişti.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, 11 Mart 1991 tarihinde SSCB'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Özal, ziyareti sırasında müzeleri gezerek, bugünkü Rusya'nın tarihi eserleri hakkında bilgi aldı.

"Komünistler bile kendi tarihini ve kültürel değerlerini korumuş"

Müze gezisi sırasında komünistlerin, tarihlerine nasıl sahip çıktıklarını gören Özal, Osmanlı Devleti'nde darbe yapanların ilk işinin yağma olduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

 

Bu ülkeye yıllarca hakim olan komünizm milyonlarca insanın ölümüne sebep olmuş, ama kendi tarihi ve kültürel değerlerini korumuş. Bizde ise, ilk darbeci Hüseyin Avni Paşa ve Mithat Paşalar, Sultan Abdülaziz’i devirdikten sonra ilk işleri hazine ve sarayları yağmalamak olmuş. 2. Abdülhamid Han’a karşı düzenlenen 31 Mart darbesinden sonra da aynı soygun olmuş, Yıldız Sarayı’ndaki eserler yağmalanmıştı. Çalınan eserlerin hala meşhur müzayede salonlarında satışa çıktığını görüyoruz.

 

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