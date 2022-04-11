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Medya Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'dan flaş hamle
Medya

Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'dan flaş hamle

Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın İlk Parti'yi devralıp adını TEK Parti olarak değiştirdiği konuşuluyordu. Özal şimdi de genel merkez arama çalışmalarına başladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 12:04:00 -
Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'dan flaş hamle

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal ile cumartesi günü Ankara'da karşılaştığını ve Özal'ın Tek Parti için genel merkez baktığını yazdı. 

Donat yazısında, "Cumartesi... Öğleden sonra... Ahmet Özal,  Ankara'da dolaşıyordu... Turan Güneş Bulvarı... Balgat... Birlik Mahallesi... Çankaya. Hayırdır? Birini mi, bir yeri mi arıyorsun? Genel merkez için yer bakıyorum. Süleyman Yağcıoğlu... Eski Anavatan Partisi milletvekili... İlk Parti'yi kurmuştu Ahmet Özal'ın söylemi ile... "Sessiz bir kongre" yapıldı... Partinin adı, Tek Parti oldu... Genel Başkan da Ahmet Özal. Ahmet Özal, 'Ziyaretinize geleceğim' dedi ve devam etti:  Üç ay sonra kongre yapacağız... Programımızı açıklayacağız.  Kadro eski bürokrat ağırlıklı... Hazine... Maliye... IMF... Ekonomi... Yurt dışından birkaç beyin. Kadın çok olacak... Belki erkeklere kota koyacağız. Geziyorum... Hakkâri... Ağrı... Trabzon... Büyük ilgi görüyorum... Size fotoğraf yollarım... Babamı anlatan, babamla anısı olan insan o kadar çok ki." ifadesini kullandı. 

 

 

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Yorumlar

Dallı

BABANIN MİRASINA OYY YOK.HEP DERTLER RES

izzet

hah sen nerede idin. bir sen eksiktin çok az mini mini üç kişilik partimiz vardı. aman ne iyi yaptın ne iyi yaptın. he yeni yetme parti oradan buradan O.25 kapsın. istikrar yerlerde.bunun adı da dimokratia.otur oturduğun yerde paranı ye. gölge etme.
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