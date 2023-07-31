Turgut Özal detayı! ‘Moda Kralı’ndan kötü haber
Eski cumhurbaşkanı ve başbakan Turgut Özal’a kurşun geçirmez yelek diken 'Moda Kralı' Nail Yurdakul hayatını kaybetti.
"Moda Kralı" Nail Yurdakul, sabah saatlerinde tedavi gördüğü Milas ilçesindeki özel bir hastanede yaşamını yitirdi.
Evli ve 1 çocuk babası Yurdakul, terzilik yaptığı dönemde Başbakan İsmet İnönü’yü giydirdi, Cumhurbaşkanı ve Başbakan Turgut Özal’a kurşun geçirmez yelek dikti.
Zeki Müren’e sahne kostümleri hazırladı.
Aktüel
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