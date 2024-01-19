Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a gönderme: Kimseyi işten atmayacağız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Turgut Altınok olduğunu açıkladı.

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, MHP Ankara İl Başkanlığı ziyaretinde konuştu. Altınok, burada yaptığı açıklamada projelerinden bahsederken önemli mesajlar verdi ve mevcut belediye başkanı Mansur Yavaş'a göndermede bulundu.

''KİMSENİN EKMEĞİYLE RIZKIYLA OYNAMAYACAĞIZ''

Seçim sürecinde belediye çalışanlarının dezenformasyona karşı temkinli olmalarını isteyen Turgut Altınok, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan hiçbir çalışanımızın ekmeğiyle, rızkıyla uğraşmayacağız, işten atmayacağız. Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanlara seçim öncesi zam yapıldı. Bu zam aslında iki yıldır yapılmayan zamların birikimidir. Aksine biz geldiğimizde maaşlara zam yapacağız" ifadelerini kullandı.

''ANKARA'DA SOSYAL MEDYA BELEDİYECİLİĞİ VAR''

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıllık süreçte kayda değer bir hizmetinin olmadığını belirten Altınok, "Bu 5 yılda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hangi eseri hatırlıyorsunuz? Ankara'ya dışarıdan gelen biri 'Ankara belediyesi şu eseri yapmıştır, gidelim, gezelim, görelim' diyebileceği bir tane eser yoktur. Ankara'da maalesef sosyal medya ve konser belediyeciliği var.'' dedi.

''ANKARA'NIN 5 YILI BOŞ OLDU''

Ankara'nın geriye gittiğini gittiğini belirten Altınok, ''Ankara’mız Türkiye Cumhuriyeti devletimizin başkentidir. Ankara milli mücadelemizin, bütün kadim şehirlerimizin başkentidir. Ankara’mız maalesef geriye gitmiştir. Bir tane eser yok. Ankara'ya katma değer kazandıracak bir tane proje yok. Ankara’mızın 5 yılı 'boş yıl' olmuştur. Hep beraber çalışacağız. Bütün vatandaşlarımıza ulaşacağız. Verdiğimiz oy çocuklarımız için, torunlarımız için" ifadelerini kullandı.

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