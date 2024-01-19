Turgut Altınok'tan Hüseyin Gazi Cemevi ve türbesine ziyaret!

Altınok, ziyaretinde, "Cami de bizim cemevi de bizim” mesajı verdi.

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Mamak ilçesinde bulunan Hüseyin Gazi Cemevi ve Hüseyin Gazi Türbesi’ni ziyaret etti. Altınok, Hüseyin Gazi Cemevi Dedesi Hüseyin Öz eşliğinde türbede öz Türkçe ile dua etti.

Turgut Altınok, yaptığı konuşmada Alevi-Sünni ayrımı olmadığını, acıların ortak, değerlerin, insanların aynı olduğunu belirtti. Göreve geldiği ilk yıl Hünkar Hacı Bektaşi Veli anma programı yaptığını hatırlatan Altınok, "15 yıl görev yaptım, 15 yıl boyunca da Hünkar'ı andık, anlattık, tanıtmaya çalıştık" dedi.

Altınok, sözlerini şöyle tamamladı:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye’nin birçok noktasındaki cemevlerine uzak yakın demeden yardım ettik. Cami de bizim cemevi de bizim. Hepimiz bir, özümüz bir, kardeşiz"