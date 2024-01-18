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Siyaset Turgut Altınok vatandaşlara ilk konuşmasını yaptı
Siyaset

Turgut Altınok vatandaşlara ilk konuşmasını yaptı

Yeniakit Publisher
2024-01-18 22:31:00 - 2024-01-18 22:36:10

AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, "Nerede Altınok? Sokaklarda, okullarda ve yollarda. Vatandaşımızın arasında kar demeden, kış demeden, soğuk demeden her gün sokaklarda. Büyükşehirde de makamda olan bir Altınok olmayacak. Londra sokaklarında gezen değil, Ankara'nın sokaklarında gezen bir Altınok olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ticaret Odası’nda Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u AK Parti'nin ABB Adayı olduğunu ilan etti. İlanın ardından Keçiören’e gelen Altınok, Kalaba Kent Meydanı'nda toplanan vatandaşlara hitap etti. Altınok, yaptığı konuşmada, başkanlığı dönemlerinde çok sayıda Keçiören’e birçok hizmet kazandırdığını söyledi.

“Londra sokaklarında değil, Ankara'nın sokaklarında gezen bir Altınok olacak”

Her gün Keçiören sokaklarını gezdiğini ve hizmet peşinde koştuğunu belirten Altınok, şunları kaydetti:

“Yazın yanan, kışın donan değil, insanca insanımızın yaşadığı bir Keçiören var şu an. Doğru mudur? Altınok; cumartesi, pazar ve tatil der mi? Nerede Altınok? Sokaklarda, okullarda ve yollarda. Vatandaşımızın arasında kar demeden, kış demeden, soğuk demeden her gün sokaklarda. Doğru mu? Büyükşehirde de makamda olan bir Altınok olmayacak. Londra sokaklarında gezen değil, Ankara'nın sokaklarında gezen bir Altınok olacak inşallah”

"Ankara’mızın makus tarihini hep beraber değiştireceğiz"

Ankara’nın son 5 yılda ABB Başkanı Mansur Yavaş yönetiminde çok yıprandığını dile getiren Altınok, “Ankara’mızın makus tarihini hep beraber değiştireceğiz inşallah. Bugünden itibaren ne yapacağız? Kapı kapı gezeceğiz. Oy vermeyen vatandaşlarımızı ikna edeceğiz. Beş yıllığına değil, çocuklarımız için oy vereceğiz. Torunlarımız için oy vereceğiz. Geleceğimiz için oy vereceğiz” diye konuştu.

Ankara’yı eserlerle donatacaklarının sözünü veren Altınok, başkentin birçok köklü problemini kısa sürede çözeceklerini anlattı. Vatandaşların hayal edemeyeceği eserleri Ankara’da göreceğini vurgulayan Altınok, “Kaç kişi varsa oy vermeyen vatandaşlarımızı ikna edeceğiz. Onlar da sonra şöyle söyleyecekler. Ya iyi ki Altınok’a oy vermişiz. Hem büyükşehir belediyemizin bütçesiyle hem hükümetimizin bütçesiyle ve desteğiyle. Tabii ki bu görevi bize tebliğ eden başta Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum” ifadesini kullandı.
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Öte yandan Altınok, Milliyetçi Harekat Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştüğünü de sözlerine ekledi.

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