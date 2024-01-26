Turgut Altınok detaylarını anlattı! Mansur Yavaş 25 milyon kişiyi nasıl zehirliyor?

AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın ABB Adayı Turgut Altınok, Ankara’da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Gittiği her yerde yoğun bir ilgiyle karşılanan Altınok, şehrin en işlek yerlerinden olan Kızılay Metro Altı Çarşısı’nda da esnaf ve vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Ziyaret sırasında esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyen Altınok, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“SAKARYA’YI ZEHİRLEYEN ABB BAŞKANININ KENDİSİDİR”

Ankara’da atık su arıtma tesislerinin yetersiz olduğuna dikkat çeken Turgut Altınok, Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi için ilk yıl krediyi verdik. Kendisinin teşekkür konuşması var, Belediye Meclisi'nde. Ama ihaleyi yapamamış. Maliyetler yükselmiş. Dolayısıyla şu an Tatlar Arıtma Tesisi’nin kapasitesini kendisi ihaleyi yapamadığı için artıramamıştı. Efendim diyor ki işte oradan Sakarya Nehri'ne dökülüyor. Doğru! 25 milyon kişi zehirleniyor. Bunun sorumlusu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Krediyi verdiğimiz halde ihale yapamamıştır. İşi zamanında bitirememiştir. Ve dolayısıyla bütün Kızılırmak’ı, Sakarya'yı zehirleyen Büyükşehir Belediye Başkanının maalesef kendisidir. Orada bize bir fatura çıkarmaya çalışıyor ama kendisinin konuşması var. Biz istediği krediyi ilk günlerde vermişiz, verdik. Ama ihalesini yapamamış. Projeyi bitirememiş. Sonunda dönüp bize söylüyor. Aslında kendine söylemesi lazım. Dolayısıyla Sakarya Nehri'nde kirlenen, ölen her balıkta Mansur Yavaş'ın sorumluluğu vardır. O kadar nettir” şeklinde konuştu.

ALTINOK: YAVAŞ ANKARA’YA VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI

Ankara’da Kızılay Meydanı ve Metro Altı Çarşısı’yla ilgili projelerinin olduğunu dile getiren Altınok, ABB Başkanı Yavaş’ın metro sözünü yerine getirmediğini belirterek şunları söyledi: “Çok proje var bizde. Biz proje adamıyız. Tabii Ankara'da ciddi bir trafik problemi var, ciddi anlamda. Ankara'da ciddi anlamda bir ulaşım problemi var. Akşamleyin, sabahleyin Kızılay'a gelin veya mahallelerimize gelin, otobüs kuyrukları uzadı. Bu kışın soğuğunda. Nedeni de şu: Şu an Ankara Büyükşehir Belediyesi otobüslerin tamirini yapamıyor, yedek parça yok diye. Dolayısıyla seferdeki otobüs sayısı azaldı. Sefer sayısı azaldı. Ankaralı saatlerce soğukta kuyrukta bekliyor. Bir devrim yapacağız. Ankara'da kuyrukta bekleme dönemini bitireceğiz. Kışın soğukta, yazın sıcakta insanlarımız duraklarda maalesef dakikalarca veya saatlerce beklemeyecek, bunu bitireceğiz. Tabii Ankara metro ağı bakımından dünya başkentleri arasında en fakir başkent, metrosu en az olan başkent. Sayın Mansur Yavaş beş yılda Ankaralıya 58 kilometre metro yapacağım diye sözü var. Kendi kitapçığında ve televizyon konuşmalarında. Maalesef Ankara'da yaptığı beş santimetre metro da yok. Dolayısıyla yeni açtığı bulvar da yok. Ciddi bir otopark problemi vardır Ankara'da aynı zamanda. Kızılay'da da vardır. Ulusta da vardır. Kızılay projemiz var. Kızılay ‘ıpırıl pırıl yapacağız, ışıl ışıl yapacağız. Yaşayan bir şehir, kentin kalbi yine Ulus. Tarih ve kültür yolu projemizle Ulus’u bir cazibe merkezi, bir turizm merkezi yapacağız. Dolayısıyla Ulus yeniden eski parıltılı ve ışıltılı günlerine dönecek.”

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“40-50 BİN KİŞİLİK KAMPÜS, HAVAALANI METROSUNA İHALE YAPACAĞIZ”

Ankara’da en çok merak edilen konulardan birisi olan havaalanı metrosuna ilişkin gelen soruyu cevaplayan Altınok, “Ankara'mızın birçok noktasına otoparklar da yapacağız. Kısa sürede metroyla gidebilecekler. Özellikle havalimanı. Baktığınız zaman havalimanına, metrosu olmayan neredeyse başkent yok. Gelişmiş ülkelerde zaten yok. Havalimanı metrosunu başta hızlı bir şekilde ihalesini yapacağız. Çubuk’taki Yıldırım Beyazıt Üniversitemizde 8-10 on bin öğrenci var. Ama zamanla 40-50 bin öğrencinin olacağı bir kampüs. Pursaklar, Altındağ, Keçiören, Şehir Hastanesi, Ovacık güzergâhlarımız var. Daha sonra Keçiören metrosunu genişletiyoruz. Şehir Hastanemizden Kuyubaşı'na kadar oradan Havalanı yolu metrosuyla bağlıyoruz. Bir taraftan Altındağ’a metro, bir taraftan Mamak’a metro. Başka yerlerde metro çalışmalarımız var. Onları daha sonra açıklayacağız” dedi.

“ANKARALI’NIN TRAFİK SORUNU BÜYÜDÜ”

Ankara’da trafik ve ulaşım sorununun katlandığını belirten Altınok, “Bir de bulvarlar, yeni bulvarlar açılması lazım Ankara'da. Maalesef Büyükşehir Belediyesinin açtığı bir tane bulvar yok. Ve açılmış olan bulvarlar var, ham şekilde. Alt yapısı ve asfaltının yapılması lazım. Bunlar açıldığı haliyle hala maalesef duruyor. Yani Ankara'nın beş yılı boş yıl, heba ve heder olmuştur. Ankaralılara şunu söylüyoruz, gelin bu beş yılı değerlendirin. Büyükşehir Belediyesi'nin imkânları, hükümetimizin imkânlarıyla Ankara'mızı birçok eser ve hizmetlerle donatacağımız gibi trafik ulaşım otopark problemini çözeceğiz. Üç beş sene sonra Ankara'nın trafiği İstanbul'dan daha berbat hale gelecek, daha çekilmez hale gelecek. Günlük hayatımızın, yaşamımızın önemli bir bölümünü maalesef trafikte geçirmek zorunda kalacağız. Eskiden sabah akşam trafik vardı. Çözüm var, çare var, kolay; Altınok...” açıklamasını yaptı.

“ÇANKAYA HAK ETTİĞİ HİZMETİ ALMALI”

AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan’ın genç ve başarılı bir belediye başkanı olacağını söyleyen Altınok, Çankaya'da çok güzel hizmetlerimiz olacak. Çankaya'da çok güzel projelerimiz var. Genç bir belediye başkan adayımız. Kalecik'te birçok yeni projeleri hayata geçirmiş olan dinamik vizyon sahibi bir belediye başkan adayımız var. Çankaya, Ata’mızın Çankaya'sı, Ata’mızdan miras olan Çankaya da hak ettiği ve layık olduğu hizmetleri almalı. Yani böyle ideolojik gözle bakmayalım. Bu belediye seçimleri, Çankaya'mızı hak ettiği hizmetlerle de buluşturma zamanıdır” diye konuştu.

“5 YILDIR HİÇBİR PROJE YOK, FİLDİŞİ KULELERİNDE DEĞİL HALKIN ARASINDA OLACAKSINIZ”

Ankara’da son 5 yılda hiçbir proje olmadığını söyleyen Altınok, Ankaralıların bir 5 yılı daha heba etmemesi için seçmene çağrıda bulunarak şunları söyledi: “Ankara Büyükşehir'i yöneten Ankara Cumhuriyeti'nizin, devletimizin başkenti benim büyük projem yok diyen bir maalesef Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Çok acı başkent için. Ama beş yıldır da hiçbir projesi yok maalesef onu da gördük . Gelin bu beş yılı önümüzdeki beş yılı heba etmeyelim. Ben inanıyorum ki Ankara önümüzdeki beş yılı heba etmeyecek. Tabii sahte anketler var. Parayla yapılan anketler var. Manipüle anketler var. Sosyal medyada maniple yapılan aslı olmayan birçok anketler ve haberler var. Ama sokağa baktığınız zaman sokağın sesi diyor Altınok. Ankara'da. Sokakta olmayan bir büyükşehir belediye başkanı var. Ankara'da sanal bir büyükşehir belediye başkanı var. Sorun şuradaki vatandaşlara. Ankara diye sorun. Büyükşehir Belediye Başkanı’nı sokakta gördünüz mü? Yok. Bırakın onu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın beş yılda bir ay Ankara'nın sokaklarında çocuklarla gençlerle, yaşlılarla fotoğrafı yoktur arkadaşlar. Burası başkent. Fildişi kulelerinde değil, halkın arasında olacaksınız. Hem dürüst olacaksınız hem çalışkan olacaksınız. Dürüstlük bir erdem değil. Herkesin olması gereken, herkes dürüst olması lazım. Ama geldiğimiz nokta bu. Şunu da söyleyeyim. Dürüst olanlar da daha çok iş yapar. Dürüst olanlar daha çok eser, daha çok iş, daha çok hizmet yapar. İşin gerçeği de bu”