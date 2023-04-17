Turgay Yerlikaya'dan Erhan Usta'ya HDP kapağı!
Habertük TV canlı yayınında HDP'yi meşrulaştırmaya çalışan İP'li Erhan Usta'ya tokat gibi cevap, Turgay Yerlikaya'dan geldi.
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Turgay Yerlikaya, HDP'nin 6'lı masayla gizli ittifakını meşrulaştırmaya çalışan İP'in sözde ülkücülerinden Erhan Usta'ya tokat gibi sözlerle cevap verdi.
"HDP'nin rasyonel kararını izah etmek Erhan Usta'nın işiyse kendisini tebrik ediyorum." diyen Yerlikaya, 2018 seçimini işaret ederek, şöyle konuştu:
HDP sizin bahsettiğiniz kadar masum olsaydı, 2018 yılında da aday çıkarmamama strajesi izlerdi. HDP'nin CHP Genel Başkanı ile yaptığı görüşmeden sonra aday çıkarmama stratejisi belirsiz kaldığı için zaten HDP'yi ve 6'lı masayı zora sokuyor.
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