Turgay Yazıcı'dan Miçotakis'e sert tepki

Miçotakis'in açıklamalarının uluslararası kamuoyunda Türkiye'yi hedef göstermeyi amaçladığını ifade eden Yazıcı, "Komşuluk ilişkilerini gerçekten kim zedeliyor?" diye sordu.

Yazıcı, açıklamasında Adalar Denizi'nde uluslararası anlaşmalarla gayri askeri statüde bulunması gereken adaların silahlandırıldığını hatırlatarak, "Adalar Denizi'ni sürekli gerilim alanına çeviren kimdir? Türkiye'nin meşru hak ve menfaatlerini yok sayarak maksimalist haritalar hazırlayan kimdir? Doğu Akdeniz'de uzlaşmayı değil, Türkiye'yi dışlamayı hedefleyen ittifaklar kuran kimdir?" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tarih boyunca komşularının toprağında gözü olmayan bir devlet olduğunu vurgulayan Yazıcı, Ankara'nın her zaman diyalog ve diplomasi çağrısı yaptığını, doğal afet dönemlerinde dahi Yunanistan'a dostluk elini uzattığını belirtti. Buna rağmen Atina yönetiminin yıllardır uluslararası platformlarda Türkiye'yi hedef alan söylemleri tercih ettiğini kaydetti.

Miçotakis'in açıklamalarının amacını da sorgulayan Yazıcı, "Bu açıklamalarla kime, neye sesleniyorsunuz? Türkiye'yi tehdit olarak göstermeye çalışarak hangi uluslararası desteği toplamayı hedefliyorsunuz? Kamuoyunu yeni adımlarınıza hazırlamak için mi bu dili kullanıyorsunuz? Haklı görünmek adına bir algı ve planlama süreci mi yürütüyorsunuz?" sorularını yöneltti.

Türkiye'nin hiçbir ülkeyi tehdit etmediğini ancak Mavi Vatan'daki hakları ile milli güvenliğine yönelik girişimlere de sessiz kalmayacağını ifade eden Yazıcı, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Uzlaşmayı Paris'te, Brüksel'de, Tel Aviv'de ya da başka başkentlerde aramayacaksınız. Eğer gerçekten barış istiyorsanız, çözümü Ankara'da arayacaksınız. Kalıcı barış, üçüncü ülkelerin gölgesinde değil, iki komşunun samimi diyaloğuyla mümkündür. Türkiye güçlüdür, özgüvenlidir ve barıştan yanadır. Ancak tarih göstermiştir ki bu milletin sabrını sınayanlar, karşılarında daima kararlı bir Türkiye bulmuştur."