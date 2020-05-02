Turgay Güler'den 'yürüyen arsa' paylaşımı: Yılmaz Özdil bu işin kitabını yazmış

Sözcü'de kalem oynatan Yılmaz Özdil’in Bodrum A… Sitesindeki evinin arazisinin parsel kaydırma yöntemi ile denize sıfır hale getirildiği iddia edilmişti.

Ardından Özdil'in Bodrum'da yer alan ve gündem olan villası ile ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Özdil'in Bitez sahilinde bir şirketten eşi Hülya Özdil adına satın alığı arsanın "ticari alan" statüsünde olmasına rağmen üzerine ofis planı ile villa yaptırdığı, kaçak bölümleri ile ilgili de geçtiğimiz yıl imar affına başvurduğu öğrenildi.

"Adam kitabını yazmış"

Yılmaz Özdil'in villasının gündeme gelmesinin ardından Akşam Gazetesi Yazarı Turgay Güler, Twitter'dan konuyla ilgili paylaşım yaptı.

"Yılmaz Özdil villasını nasıl yürütmüş diyorlar. Adam bu işin ustası yav! Kitabını yazmış." ifadelerini kullanan Güler, Yılmaz Özdil'in "Beraber Yürüttük Biz Bu Yollarda" isimli kitabını paylaştı.

İşte o tweet:

2 bin 500 liraya kitap satmıştı

Yılmaz Özdil, 2 bin 500 TL'ye satılacak 1881 adet olan 'Mustafa Kemal' kitabına ilişkin olarak çok sert eleştiri almıştı. Tüm eleştirilere rağmen kitabını savunan Özdil, " Elektrik faturası değil bu, almaya mecbur değilsin" diyerek yazı yazıp savunma yapmıştı.