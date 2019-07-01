Turgay Cantaş kimdir? Turgay Cantaş neden intihar etti?
İstanbul Başakşehir'de iş adamı Turgay Cantaş sabah saatlerinde eşi Şükran Cantaş ile tartışmaya başladı.01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:22
İstanbul Başakşehir'de iş adamı Turgay Cantaş sabah saatlerinde eşi Şükran Cantaş ile tartışmaya başladı. Edinilen bilgiye göre; İş adamı Turgay Cantaş sabah saatlerinde eşi Şükran Cantaş ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Turgay Cantaş evde bulunan pompalı tüfekle önce eşi Şükran Cantaş'ı vurdu ardından intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
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