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“Türbülansı geride bıraktık”

Bankacılık sektörü ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, “Yapısal değişim ve dönüşüm sayesinde Türkiye artık tünelden çıktı, türbülansı geride bıraktığımızı söyleyebiliriz” dedi.

23 Ocak 2019 Çarşamba 12:32
“Türbülansı geride bıraktık”

AA Finans Masası’na konuk olan VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, bankacılık sektörü ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Türkiye tünelden çıktı”

Türkiye’nin 2018 yılına aslında çok iyi başladığını ancak milletvekili seçiminin gündeme gelmesinin ardından bir anda piyasaların karışmaya başladığını belirten Mehmet Emin Özcan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin ardından karar alma süreçlerinin çok hızlandığını belirterek, “Yapısal değişim ve dönüşüm sayesinde Türkiye artık tünelden çıktı, türbülansı geride bıraktığımızı söyleyebiliriz” dedi.

Özel bankalar nerede?

Kredi kartı borçlarının yapılandırmasına da değinen Mehmet Emin Özcan, diğer bütün bankaların da bu kampanyaları uygulamasını istediklerini belirterek, “Kampanyaların devamının gelmesi lazım. Bankacılık sektörünün bu dönemde elini taşın altına koyması gerekir. Sadece kamu bankalarının değil tüm bankaların bu fedakârlığı yapması lazım” açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 12:32
  1. AA Finans Masası
  2. VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan
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  5. Mehmet Emin Özcan
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  7. Kredi kartı borçları

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