0553 313 94 23

"Türbanlılar dikkate alınmayacaktır" ilanı vermişti... Para cezası verildi!

Geçtiğimiz aylarda, Destek Yayınevi'nin verdiği, "Türbanlı adayların CV'leri dikkate alınmayacaktır" şeklindeki ilandan dolayı TİHEK, yayınevine 3 bin TL idari para cezası verdi.

15 Kasım 2018 Perşembe 11:03
"Türbanlılar dikkate alınmayacaktır" ilanı vermişti... Para cezası verildi!

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), bir kariyer sitesine verdiği iş ilanında aradıkları çalışanın "türbanlı olmamasını" belirten Destek Yayınevi'ne, ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin lira idari para cezası verdi.

Tepki çeken skandal ilan

Muhasebe ve finans bölümüne personel alımı yapmak isteyen Destek Yayınevi tarafından bir kariyer sitesine iş ilanı verildi.

İlanda, "Erkek adayların ve türbanlı adayların CV'leri dikkate alınmayacaktır. Önemle belirtiriz." ifadesi yer aldı.

İş ilanında, başörtülü kadınların başvurularının dikkate alınmayacağı yönündeki ifadeler tepki gördü.

TİHEK inceleme başlattı

TİHEK, ayrımcılık yasağının ihlal edildiği gerekçesiyle "Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu"nda yer alan hüküm gereğince konuya ilişkin resen inceleme başlattı. Kurum, yayınevi, internet sitesi ile ilanı hazırlayan çalışanın konuya ilişkin beyanlarını aldı.

Yapılan inceme ve değerlendirmelerin ardından Kurum, aynı Kanunun 3. maddesinde yer alan ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmetti.

3 bin TL ceza verildi

Kurum, inanç ve cinsiyet temellerinde ayrımcılık yasağının ihlali nedeniyle yayınevine 3 bin, ilanın yayınlandığı internet sitesine de bin lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Yapılan açıklamalar

İlanın sosyal medyada büyük tepki görmesinin ardından yayınevinin bağlı bulunduğu şirket, yaptığı yazılı açıklamayla özür dilemişti.

Açıklamada, kurumlarının, siyasi görüş, dinsel inanç, cinsiyet, cinsel tercih ve felsefi görüş gibi hiçbir konuda ayrımcılık kabul etmeyen bir anlayışta olduğu belirtilmişti.

İlanı veren bölümdeki bir personelin sabote etmesi sonucu istenmeyen durumun ortaya çıktığının aktarıldığı açıklamada, "Kurumumuz kesinlikle ayrımcı bir politika gütmediği gibi aynı zamanda bünyesinde halihazırda türbanlı personel çalıştırmaktadır. Böylesine zihin bulandırıcı bir algının yaratılmasına sebep veren bahse konu personelimizin işine derhal son verilmiş olup bundan sonrasında iş ilanlarımızın yayınlanmasına yönetimimizin onayı kısıtlaması getirilmiştir." ifadeleri yer almıştı.

Öte yandan ilanın yayınlandığı kariyer sitesi de sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada, ilanın otomatik olarak yayına girdiği için içerik kontrolünün yapılamadığını, ilan metninin yayından kaldırıldığını bildirmişti.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 11:03
  1. Destek Yayınevi
  2. TİHEK
  3. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
  4. para cezası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yerel mahkeme AYM’yi takmıyor
    1. Yerel mahkeme AYM’yi takmıyor
    2. Kar yağışı, Doğu Anadolu'yu vurdu! 270..
    3. Aydın'ın Didim ilçesinde 2 muhtar..
    4. "Türbanlılar dikkate alınmayacaktır"..
    5. 7 bin 21 bekçi alımları ne zaman?
    6. Çocuk istismarı sanığına 6 yıl 8 ay,..
    7. Bakan Turhan: İptal yok öteleme var
    8. Taksi sürücüsü turist müşterisini darp..
    9. Niğde'de aynı aileden 3 kişi sobadan..
    10. Ormanda uyuşturucu kullanan..
    11. ‘Mahir Eller’ Suriyelilere dokunacak
    12. Erdoğan 24 yıl önce işaret etmişti!..
    13. Brexit anlaşmasında tarih belli oldu
    14. James rekor kırdı Lakers kazandı!
    15. Ahmet Türk Kılıçdaroğlu'yla gizli..
    16. Ankara'da kaçak akaryakıt operasyonu!..
    17. Kocaeli'de TIR özel halk otobüsüne..
    18. Gram altın piyasaya düşüşle başladı
    19. Melania Trump'ın uçakta kavga ettiği..
    20. İstanbul'da soğuk havada üşüyen köpek..
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Bir köy Müslüman oldu!
    Bir köy Müslüman oldu!
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık

    Günün Karikatürü

    15 Kasım 2018
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    İngiliz generalden Münbiç açıklaması: Türk ordusuna...
    İngiliz generalden Münbiç açıklaması: Türk ordusuna...