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Aktüel

TÜRASAŞ Yönetim Kurulu Üyeliğine atama kararı Resmi Gazete'de

TÜRASAŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Aziz Aksoy atandı

Yeniakit Publisher
2020-06-30 05:01:40 -
TÜRASAŞ Yönetim Kurulu Üyeliğine atama kararı Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) - Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, TÜRASAŞ Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Aziz Aksoy atandı.

Söz konusu atama 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

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