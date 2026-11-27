BUĞRA KARDAN İSTANBUL

FETÖ’cüleri mağdur gibi sunma adına “Yumurta satıyorlar, pompacılık yapıyorlar” yalanlarını dillendiren; terör örgütü iltisakı sebebi ile kamudan ihraç edilen bazıları için “Cüppemi giyesim geliyor” diyen, her konuştuğunda şer odaklarını sevindiren eski TBMM Başkanı Bülent Arınç hakkında ciddi iddia tartışılmaya devam ediyor. KKTC havalimanı projesi nedeniyle yaşanan anlaşmazlıkta kendisinden haksız yere 10-15 milyon dolar talep edildiği iddiasının ardında duran Taş Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı başka ifşaatlarda da bulundu.

“Hesabını soracağım sana!”

Turanlı, Akit’e yaptığı açıklamada, Arınç’ın kendisine, hemşehrisi olarak bilinen kişiye istediği parayı vermesi için baskı uyguladığını vurguladı. Arınç’ın dilinden “Yanlış yaptın”, “Hesabını soracağım sana” cümlelerinin döküldüğünü belirten Turanlı, Arınç’ın yakınıyla proje ortaklığı hususunda hukuki ihtilafa düştüğünü hatırlatarak, şunları anlattı: “Muhatabım iş yapılıp bittiğinde kârın yüzde 15’ini bana verecekti. Ben de kabul etmişim. Yani havaalanı yapılacak, bitecek, işletmeye açılacak ardından borçlar ödenecekti. Fakat daha en başında sıkıntıyla karşılaşıldı. Daha inşaata geçilmemişti bile. Zaten bunların amacı havaalanı inşa etmek değildi. Çeşme’de ve Çukurova’da yaptıkları gibi parayı önceden almayı planlıyorlardı. Bu planı altüst ettim. ‘Ben yapacağım’ dedim. Bu tavır karşısında kalakaldılar ve ‘15 milyon dolar bize ver’ talebinde bulundular. Esasında ’50 milyon dolar ama şu anda 15’ini versen yeter’ dediler. ‘Niye vereyim?’ dedim. Hâliyle aramızda terslik oldu. ‘Emrullah Turanlı bana para vermiyor’ diye yakınıldığını duydum. İşte mafyaya gidildi. Baskılar... Acayip bir iş, filmdi... Bunlar fayda etmeyince Bülent Arınç devreye sokuldu. Arınç da itiraf etti zaten; ‘Davet edildim, gittim’ dedi ama ondan sonrasını anlatmadı. Bana ‘Yanlış yapıyorsun’ şeklinde çıkıştı. Ben de ‘Ne yaptım ki?’ dedi. ‘Bu benim akrabamdır’ cevabı geldi. Bununla da kalmadı; ‘Hesabını soracağım sana, onun istediği parayı ver’ dedi. Başıma neler geldi neler, pişmiş tavuğun başına gelmemiştir.”

ERDOĞAN’A ŞİKAYET ETTİ

Arınç’ın kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şikâyet ettiğini de aktaran Turanlı, “Cumhurbaşkanı’yla karşılaştım bana Bülent Arınç konusunda kızdı; ‘Arınç, senden şikâyetçi’ dedi. Bu işin düzeltilmesini istedi” şeklinde konuştu. Bülent Arınç’ın yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na sahip çıktığını da hatırlatan Turanlı, bu yanlışlığın da kamuoyunun dikkatinde olması gerektiğini belirtti.