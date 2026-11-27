Serdal Adalı duygulandı! Herkese teşekkür etti
Serdal Adalı’dan Batum’daki maç sonrası destek mesajı Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasında yaşanan olayların ardından kulübe destek verenlere teşekkür etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Serdal Adalı’dan Batum’daki maç sonrası destek mesajı Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasında yaşanan olayların ardından kulübe destek verenlere teşekkür etti.
Siyah beyazlıların Batum’da oynadığı maçın yalnızca sportif bir mücadele olmadığını belirten Adalı, yaşanan olayların taraftarları endişelendirdiğini söyledi.
Devlet yetkililerinin, futbol kurumlarının ve diğer kulüplerin desteğinin kendileri için önemli olduğunu ifade etti.
Adalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, ilgili bakanlara, Türkiye Futbol Federasyonuna, Kulüpler Birliğine ve destek veren kulüplere teşekkür etti.
Futbolcular ile teknik heyetin yaşananlara rağmen sahada güçlü kaldığını dile getirdi.
Yaralanan taraftarların hastaneden ayrılarak takımla birlikte olduğunu bildiren Adalı, Beşiktaş’a destek veren taraftarlara da teşekkürlerini iletti.
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