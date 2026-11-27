Gent fabrikasındaki ilk eğitim, parçaların alınarak iki ayrı sabitleme aparatına hassas biçimde yerleştirilmesine odaklanıyor. Volvo, robotları öncelikle çalışanlar için tekrarlayıcı ve fiziksel açıdan zorlayıcı işleri üstlenecek şekilde geliştirmeyi hedefliyor.

GÖREVLER KADEMELİ OLARAK ARTIRILACAK

Eğitim ilerledikçe Aeon’un birden fazla parçayla çalışması, üretim alanında hareket etmesi ve mevcut otomasyon sistemleriyle etkileşime girmesi denenecek. Robotların gerçek üretim koşullarında kullanımı ise bu denemelerin sonraki aşaması olarak planlanıyor.

Hexagon tarafından geliştirilen Aeon, insan gövdesini andıran bir tasarıma sahip olmasına rağmen tekerlekler üzerinde hareket ediyor. 1,65 metre boyundaki robot 10 kilograma kadar yük taşıyabiliyor; çevresini algılamak ve parçaları kavramak için kamera ve sensörlerden yararlanıyor.