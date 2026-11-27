Avrupa'da zafer haftası! Takımlarımız 4'te 4 yaptı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, Avrupa kupalarında bu hafta oynadıkları maçların tamamını kazandı. Dört temsilcimiz toplam 6 gol atarken kalelerinde 2 gol gördü.
Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, Aston Villa’yı 1-0 mağlup etti.
Fenerbahçe de Shakhtar Donetsk deplasmanından aynı skorla galip ayrıldı.
BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR DA KAZANDI
Avrupa Ligi’nde Beşiktaş, Batum’da oynanan karşılaşmada Hapoel Beer-Sheva’yı 2-1 yendi.
Konferans Ligi’nde ise Trabzonspor, CSKA Sofya karşısında geriye düşmesine rağmen deplasmanda 2-1 kazanarak haftanın dördüncü galibiyetini aldı.