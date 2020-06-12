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Aktüel

Turanlı’dan çat kapı ziyaretlerini sürdürüyor

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde çat kapı ziyaretler yapan Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, vatandaşların taleplerini alarak sorunlarını dinliyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 16:42:02 -
Turanlı’dan çat kapı ziyaretlerini sürdürüyor

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde çat kapı ziyaretler yapan Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, vatandaşların taleplerini alarak sorunlarını dinliyor.


İlçedeki mahalle sakinleri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Turanlı, Menderes Mahallesinde gerçekleştirdiği ev ziyaretinde Mahalle Muhtarı Mustafa Genç ile birlikte çat kapı ziyaretlerde bulundu.


Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Turanlı, Belediyenin çalışmaları hakkında vatandaşları bilgilendirerek, istek ve önerilerini dinliyor.


Başkan Turanlı, “Ailelerle yüz yüze görüşerek sıkıntıları yerinde tespit ediyoruz. Çat kapı ev ziyaretlerine devam ediyoruz. Yüz yüze görüşerek onların sorunlarını dinliyor ve imkanlarımız ölçüsünde çözüm buluyoruz. Dertleşip, sohbet ediyoruz. Birbirimizle olan birlik, beraberlik kardeşlik gibi bağlarımızı da güçlendiriyoruz" dedi.


Mahalle sakinleri, Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’yı karşılarında görünce şaşırdıklarını ifade ederek, ziyaretten duydukları memnuniyetleri dile getirdi.

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