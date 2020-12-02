Turan: Ücretsiz olacak aşı için önerge vermek abesle iştigaldir

Resul Ekrem Şahan Ankara

“HDP’nin aşının ücretsiz olması için verdiği önerge tamamen klasik algı oyunlarına ve propagandalarına hizmet etmek içindir” diyen Turan, “Defalarca aşının vatandaşlarımıza ücretsiz olacağının açıklanmasına rağmen, aşının ücretsiz olması için önerge vermek abesle iştigaldir. Dostlar alışverişte görsün” diye konuştu.

HDP için utanç vesikası

“Zaten ücretsiz olacak bir aşı için verilen bir önerge neden kabul edilsin?” diyen Turan, “Ciddiyetten uzak bu önerge HDP için de bir utanç vesikası olmalıdır. Pandemiyle mücadele sürecini bile sabote etmeye çalışan bir muhalefetle karşı karşıyayız. Türkiye’nin Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde verdiği mücadelesinin, sağlık çalışanlarımızın, ilgili kurumlarımızın eşsiz fedakarlıklarının ucuz hesaplara ve kara propagandaya alet edilmesine müsaade etmemeliyiz. İktidar olmak kadar muhalefet olmak da bir sorumluluk getirir. Muhalefeti daha ciddi davranmaya davet ediyoruz” dedi.