Turan: Tam bir siyasi dansözlük

Altılı masa toplantısında diğer parti genel başkanları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığında uzlaşırken, yalnız kalan Meral Akşener, kendisini adeta 28 Şubat döneminin ikna odalarında hissederek, “Ben kalkayım o zaman” dedi. Masada yaşanan kriz, 6 Mart Pazartesi gününe ertelenirken, İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır’ın sosyal medyadan yazdığı “Millet beşten büyüktür” şeklindeki sözleri, krizin itirafı oldu. Altılı masada ortalık karışırken, AK Parti cenahından da çarpıcı değerlendirmeler geldi.

Siyasi dansözlük

Altılı masanın son siyasi kavgasının ibretlik bir tablo olduğunu belirten AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, konuya ilişkin Akit’e yaptığı değerlendirmede, “Olacağı buydu. Biri tweet atıyor, 10 dakika sonra siliyor. Bu tam bir siyasi dansözlüktür. Biri sormadan aday olduğunu iddia ediyor, ülke ülke geziyor. Birileri de tamamen sessiz kalarak sadece 2 vekillik için tüm siyasi hayatını, hatırasını adeta gömüyor” ifadelerini kullandı.

Altılı masanın aday belirleme toplantısındaki krizin beklenen bir durum olduğunun altını çizen Turan, şunları söyledi:

“Çünkü işin başından beri bu oluşumun doğal olmadığını, bir proje birlikteliği olduğunu kendileri beyan ediyorlardı. Her konuda anlaştığını ifade eden masa müdavimlerinin ‘Aday’ konusunda anlaşamamış olmaları kamuoyu tarafından da çok inandırıcı bulunmamıştı. Bakanlık kapabilmek, birkaç milletvekili kazanmak için CHP’nin her dediğine evet diyen, ilkesi, yolu, omurgası olmayan siyasi figürlerle zaten ancak buraya kadar gelinirdi.

İYİ Parti’nin oluşum aşamasından TBMM’ye girmesine kadar her evresinde emeği bulunan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzüstü bırakılacağı, siyaseti takip eden medya mensuplarınca dile getiriliyordu. Bugün gelinen noktada ortadaki anlaşmazlık, her konuşmalarında dile getirdikleri ‘güçlendirilmiş parlamenter’ sistemin hayalden öte kandırmaca olduğunu tüm çıplaklığı ile ortaya koymaktadır.

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Daha yola çıkmadan birbirinin kuyusunu kazanların ülkemize, milletimize vereceği, vaat ettiği tek şey krizlerle dolu eski Türkiye tablosudur.

Krizlerden beslenen bu siyasi yapının ideolojik ve sosyolojik tabanlarından uzak bir çizgiye savrulmaları kaçınılmazdır. Kaldı ki 5 sağ partinin CHP’nin kuyruğunda, kucağında millete derman olacak bir politika izlemesini beklemek büyük yanlıştır.”

Rant peşine düştüler

Altılı masanın aylardır milleti oyaladığına dikkat çeken AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan ise şu değerlendirmede bulundu:

“Bunlardan hiçbir şey olmayacağını millet bir kere daha gördü. Bir adayda bugüne kadar anlaşamadılar. Adayı olmayan masa, acele rant peşine düşüp, bakanlıkları masada olan ya da olmayan destekçileriyle paylaşırken, ülkenin milli güvenliğini bile hesaba katmadı. 14 Mayıs’ı göremeden milletten tokadı deprem bölgelerinde yediler. Sonunda da dağıldılar. Ortaya çıkan tablo Recep Tayyip Erdoğan’ın büyüklüğünün, o masada açık bir şekilde kabul edildiğini gösteriyor. Zira, kimi aday çıkarırlarsa çıkarsınlar Erdoğan karşısında yenileceğini biliyorlar.

Altılı masa partilerinin, asrın en büyük felaketiyle karşı karşıya olduğumuz bu günlerde sadece kendi iç hesaplarını yapmaları, deprem enkaz alanlarında millet canıyla boğuşurken bunu siyasi ranta çevirmenin mücadelesini yapmaları ve gittikleri her yerden kovulmaları, bu masa toplantısına aksetmiş, sonunda da masa dağılmıştır.”