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Turan Güneş Caddesi yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Turan Güneş Caddesi’nde yenileme çalışmalarına başladı.

21 Şubat 2019 Perşembe 13:56
Turan Güneş Caddesi yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Turan Güneş Caddesi’nde yenileme çalışmalarına başladı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir birçok noktasındaki cadde ve sokaklarda yenileme çalışması gerçekleştirdi. Yenilenen cadde ve sokaklarla çehresi değişen Kocaeli’de, Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından İzmit ilçesi Turan Güneş Caddesinde yenileme çalışması yapıyor. İzmit ilçesindeki en önemli güzergahlarından olan caddedeki çalışmalar kapsamında, Yeşilova Işıklar - Çayırköy mevkileri arasındaki bin 300 metrelik kısım yenilenecek. Caddenin bin 300 metrelik kısmında 2 bin 600 ton binder ve bin 400 ton aşınma olmak üzere toplamda 4 bin ton asfalt serimi yapılacak. Caddede 4 bin 400 ton PTM ve 5 bin 200 metrekare baskı beton kullanılacak. Ayrıca 2 bin 600 metre bordür imalatı yapılacak.


Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından 19 Şubat’ta başlatılan çalışmalar, ekiplerin özverili çalışmasıyla kısa süre içinde bitirilecek. Turan Güneş Caddesi yol yapım sonrası yapılacak olan çalışmalarla daha modern bir hale dönüşecek.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:56
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