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Medya Turan Cihan Şimşek kimdir? Turan Cihan Şimşek nereli kaç yaşında?
Medya

Turan Cihan Şimşek kimdir? Turan Cihan Şimşek nereli kaç yaşında?

Turan Cihan Şimşek kim? ATV ekranlarında yayımlanan Kardeşlerim dizisinde Oğulcan karakterini oynayan Turan Cihan Şimşek’in kariyeri merak konusu oldu. Peki, Turan Cihan Şimşek kaç yaşında? Turan Cihan Şimşek nereli? Turan Cihan Şimşek evli mi?

Yeniakit Publisher
2021-11-07 17:57:00 -
Turan Cihan Şimşek kimdir? Turan Cihan Şimşek nereli kaç yaşında?

ATV ekranlarında yayımlanan Kardeşlerim dizisinde rol alan Turan Cihan Şimşek’in kariyeri ve özel hayatı merak edilmeye başlandı. Yaz aylarında dünya evine girmeyi planladığını belirten Turan Cihan Şimşek kaç yaşında?

Turan Cihan Şimşek kimdir? Turan Cihan Şimşek nereli kaç yaşında?

Turan Cihan Şimşek 6 Ağustos 1992'de Almanya'da dünyaya geldi. 29 yaşındaki oyuncu 2009 yılında Bez Bebek dizisinde oynadığı Selim karakteriyle tanındı.

Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde Metehan rolünde başrolde oynadı.Dizinin bir parçası olarak çekilen Zil Çalınca Avı isimli Disney Channel'ın TV filminde Metehan karakteriyle başrolde oynamıştır.

Şimşek, başrolünde olduğu Zil Çalınca dizisiyle birlikte Türkiye'de daha fazla tanınmayı başarmış ve büyük hayran kitlelerine ulaşmıştır. Daha sonra TRT1'de yayınlanan Bir Yastıkta dizisinde Poyraz karakterini oynamış. Yine TRT1'de yayınlanan Beni Böyle Sev'de Deniz karakteri ile izleyicilerin karşına çıkmıştır. Beni Böyle Sev bittikten sonra Star'da yayınlanan Medcezir dizisinde Ali karakterini canlandırmıştır. Zil çalınca dan sonra Medcezir sayesinde daha da fazla hayran kitlesi elde etmiştir. 2016 yılında Trt1 Tv sineması Suda Balık filminde Mert karakterini canlandırarak ilk defa kötü bir karaktere hayat vermiş oldu. 2016'da yine Star'da yayınlanan Hanım Köylü isimli dizide Cüneyt karakterine hayat vermiştir. 2017 Mayıs ayında vizyona giren 4N1K filmimde Sinan karakteriyle başrollerden biri olarak ilk sinema deneyimini gerçekleştirmiştir.

Turan Cihan Şimşek’in oynadığı filmler:

Geçmiş Olsun

Sabahlar Olmasın

4N1K

4N1K 2

Suda Balık

Zil Çalınca Avı

Turan Cihan Şimşek’in oynadığı diziler:

Bez Bebek

Adanalı

Zil Çalınca

Canımın İçi         

Merhaba Hayat

Bir Yastıkta

Beni Böyle Sev

Medcezir

Hanım Köylü

Kardeşlerim

 

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