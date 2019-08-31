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Tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

İzmir'den Antalya istikametine giden tur otobüsünün Akseki-İbradı kara yolunda Üzümdere mevkisinde devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 10'u ağır 28 kişi de yaralandı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:35
Tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

İzmir'den Antalya'ya gelen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 54 PN 888 plakalı "Yeniden Turizm İşler" firmasına ait otobüs, Akseki-İbradı kara yolunda Üzümdere mevkisinde şarampole devrildi. Çok sayıda kişinin yaralandığı ve otobüste sıkışanların olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi.

1 kişi öldü, 10'u ağır 28 kişi yaralandı

Kazada henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı. Alanya, Akseki, Manavgat'taki hastanelere sevk edilen yaralılardan 10'unun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Akseki-İbradı yolu bir süre trafiğe kapandı. Kazada hayatını kaybeden kişinin cenazesi, Akseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otobüstekilerin, İbradı'nın Ormana Mahallesi'ne düzenlenen geziye katılmak için yola çıktığı öğrenildi.

 

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 10:35
  1. İzmir
  2. Antalya
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