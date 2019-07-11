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Tur midibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsü devrildi. Kazada 16 turist yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 16:53
Tur midibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu 16 Rus turist yaralandı.

Alanya'dan Antalya Havalimanı'na giden Rus turistleri taşıyan Yavuz Günday idaresindeki 03 ABB 808 plakalı tur midibüsü, D-400 kara yoluÇevreyolu Köprüsü yakınlarında bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada yaralanan midibüsteki 16 turist, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, tur midibüsünün yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrilmesi yer alıyor.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:53
  1. Antalya
  2. Yavuz Günday
  3. D-400 kara yolu
  4. Çevreyolu Köprüsü
  5. trafik kazası

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