TÜPRAŞ’ın taşınmasına bir tepki de Körfez’den

KOCAELİ (İHA) – TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’a taşınacak olması ile ilgili olarak bir yazılı bir basın açıklaması yapan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Körfez, çektiği cefaya karşı vefa beklemektedir” dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, yaptığı yazılı açıklama ile TÜPRAŞ’ın taşınması ile ilgili karara tepki gösterdi. Söğüt, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu sanayi kuruluşunun ülkemize, ilimize ve ilçemize sağladığı yatırım, üretim, istihdam ve itibarın görmezden gelinmesi söz konusu olamaz. Ancak, bu büyüklükteki bir sanayi kuruluşunun Genel Müdürlüğünün Körfez’de olması dolayısıyla kentimizin ve kentlimizin her türlü yaşamsal, kentsel veekolojik soruna rağmenşimdiye kadar sağlamış olduğu nisbi faydalar; Genel Müdürlüğün taşınması durumunda tümüyle yok olacaktır.”

“Böyle bir kararı kabul edilemez”

“Bugün Körfez ilçemizde yaşanan büyük nüfus hareketlerinden, kentleşme hızına, temel altyapı yatırım zorunluluğundan, ticaret, eğitim ve sağlık konularındaki taleplere kadar,birbirinden farklı birçok konudaki gereksinimler; Tüpraş’ın ilçemizde bulunuyor olmasının getirdiği umut ve şartlar nedeniyle ortaya çıkmıştır. Böylesi bir toplumsal olgunun görmezden gelinerek siyasi şartların getirdiği bir karar olarak yorumlanabilecek bu durumun gözden geçirilmesi gerektiği kanısındayız. Bu ölçekteki kurumların, karar alma süreçlerini; hayatını doğrudan etkiledikleri kesimleri gözardı ederek oluşturmaları kabul edilemez. Körfez ilçesi Tüpraş ile özdeşleşmiş bir kenttir. Denizini, suyunu, toprağını, havasını ve kirazını bunun için feda etmiş bir kenttir. Emeğiyle üretime ortak olmuş, alın teri dökmüştür. Şimdi ise bu cefaya karşı vefa beklemektedir. Bu vesileyle, Tüpraş’ın Genel Müdürlüğü’nün Körfez’den taşınmaması gerektiğini düşünüyor, böyle bir kararı kabul edilemez bulacağımızı ifade etmek istiyoruz.”