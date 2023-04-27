Tüp gaza o fiyata kadar indirim geliyor: O an canlı yayında kararını böyle açıkladı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, BRT’ye yaptığı açıklamada, tüp gaza 35 TL indirim geleceğini açıkladı.

Amcaoğlu, yeni tüp gaz fiyatının 250 TL olacağını belirtti.

Bakan Amcaoğlu, 6 ayda bir uygulanan eşel mobil sisteminin 3 veya dört aya indirilmesi hedefinde olduğunu ve konunun bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında görüşüleceğini de kaydetti.

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