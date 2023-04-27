Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş uyarısı: 'Sakın yapmayın'! Gram altın, gümüş, dolar yeni tüm tahminleri

Gram altına dair tahminleri ve uyarıları ile ünlenen altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu kez çeyrek altın üzerindeki bir gelişmeye dikkat çekti.

Memiş, piyasalarda yaşanan olağanüstü durumu, yine piyasadan bir örnekle açıkladı. Memiş, gram altın, dolar, euro, gram gümüş, ons gümüş ve ons altına dair kısa, orta ve uzun vadeli tahminlerini de aktardı.

"Balon patlayacak" başlıklı Youtube videosunda İslam Memiş, ilk olarak borsa, dolar, euro öngörülerini aktardı:

"Borsa İstanbul 4783 puanda. Yüzde 2.20'lik değer kaybı ile günü tamamladı. 4500 puana kadar bu düşüş öngörümü koruyorum. Buradan tekrar tepki satışları gelecektir. 5250 takip edilmesi gereken direnç seviyesi. Bu yukarı kırılmadıkça yükselişlerden söz edemeyiz.

Dolar kuru serbest piyasada 20.34-42 lira aralığında. 20.50'ye kadar yükselişler devam etti.

Dolarda hazirandan sonra 24-25 lirayı bekliyoruz. Euro TL kuru 21.44 resmi rakamlar, geç. 22.28-48 euro TL kuru, yine makas aralığı var bu tarafta. Euro'nun bu yılı dolara kıyasla pozitif tamamlayacağını öngörüyorum."

İslam Memiş, piyasalara dair giriş değerlendirmesinin ardından gram altın, ons altın, gram gümüş, ons gümüşle ilgili tahminlerini sıraladı ve sonrasında ilk kez çeyrek altında yaşanan bir olağanüstülüğe karşı uyardı...

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İSLAM MEMİŞ'TEN GRAM ALTIN İÇİN KISA, ORTA VE UZUN VADE TAHMİNİ

"Altın onsu 1990 dolar seviyesinde. Burada bu haftalık yol haritamızda değişiklik yok. Fed'e kadar piyasalarda altın onsunda 1960, yukarıda 2010 dolar var, bu bant aralığında gelir gider uyarılarım vardı. 1970 iki kez test edildi, 2009'a kadar yükseldi, oradan tekrar satış geldi. 1960 öngörüm devam ettiği için, Fed'e kadar bunları takip ediyorum. Yaz aylarına kadar da 2350 doları takip edeceğiz.

Gram altın 1250 resmi rakamlar ama serbest piyasalarda 1353-1362 lira aralığında. Gün içinde 1374'e kadar yükseldi ama 1350 üzerinde gram altında gram altın almam, beklerim. Yıl içinde 1350, 1450 bunda değişiklik yok.

İSLAM MEMİŞ'TEN GÜMÜŞ TAHMİNİ

Gümüş onsu 24.84 seviyesinde. 24.80 - 25.20 aralığını takip ediyoruz. 24.80 güçlü destek seviyesi, aşağı yönlü kırılırsa 23.80 var. Benim içim sürpriz olmaz. Orta ve uzun vade için düşünenler için 24.80 güzel fiyat ama aşağıda 1 dolarlık bir aralık da var.

Gümüş gramı da 16-17 lira aralığında dalgalanıyor. Altının gramında öngördüğüm düşülerden dolayı gümüşte de öngörüm devam ediyor. Rakamsal değerler kısa vade için köpük oluştuğu için düzeltmeye ihtiyacı var.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

aydınlık'ın aktardığı haberde: Yol haritamızda değişiklik yok. Saat 14:00'te TCMB'nin faiz kararı var. Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Sayın Cumhurbaşkanı faizlerin daha da düşeceğinin sinyalini verdi. Demek ki TCMB faizlerde indirime devam ederse sürpriz olmaz. Merkez Bankası düşüş yaparsa ve bu yıl içinde sürerse piyasalar için sürpriz sayılmaz ancak kişisel öngörüm pas geçeceği yönünde (Sabit bırakma). Ben Fed'i görmeden TCMB'nin hamle yapmayacağını öngörüyorum. Seçim sonucunda tekrar yorumlarız. Bakacağız, bu politikalar devam edecek mi?

İSLAM MEMİŞ'TEN ÇEYREK ALTINDAKİ OLAĞANÜSTÜLÜĞE KARŞI UYARI

Sizi korumak, kollamak için çeşitli uyarılarda bulundum. Gaza gelmeyin dedim. Ülke battı diyenler iyi niyetli değil. Döviz ve altına saldırmayın, yüksekten çakıyorlar. Çeyrekte 41, cumhuriyet altınında 70 lira işçilik var. Oyuna gelmeyin, sizi sömürüyorlar diye mesajım vardı. Daha önce de açıklamıştım. Altın fiyatlarında düşüşler olduğu zaman, mesela bir baktınız bir haftada 1100'lere geldi, o zaman yoğun talepten dolayı işçilik koyuluyor. Şimdi tarihi zirvelerdeyken bu işçilikler seçim öncesi bir operasyondur. Bunu yapanlar gizli tüccarlar diye adlandırdığım kişilerdir. Bu rafineriler bir torba çeyrek altın 500 dolara alınırken 700 dolara yükselttiler, sonra 800 dolar. İşçilik koydular. Operasyonun diğer ayağında ise havaleciler var. Devletin de bunlara çok güzel operasyon yapacağını göreceğiz. Devlet her şeyin farkında. Ansızın bunların hesabı sorulacak.

Bugün alanlar zarar etmeyecek. 1450, 1500 gram altında, 20 lira üzerinde gümüş gramını bekliyoruz. Dolarda 24-25 lira aralığı. Euro'da 27 devamında 30 lira seviyesi. Ancak bir çeyrek altına değerinden fazla tanesine 41 lira işçilik vermenin manası var mı? Bence hiçbir manası yoktur. Darphane orada, takır takır basıyor. Çeyrek altın ve cumhuriyet altını basım yetkisi sadece Darphane'ye aittir.