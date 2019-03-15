0553 313 94 23

Tüp bebek tedavisinde dikkat edilmesi gerekenler

Op.

15 Mart 2019 Cuma 10:05
Tüp bebek tedavisinde dikkat edilmesi gerekenler

Op. Dr. Meltem Aksu Sönmezer, tüp bebek tedavisinin çiftler için sabır isteyen ve her türlü sonuca hazırlıklı olmayı gerektiren zorlu bir süreç olduğunu söyledi.


Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op.Dr. Meltem Aksu Sönmezer, tedavinin fiziki olarak asla kişiyi zorlamadığını aksine beklenenden daha kolay ve zahmetsiz olduğunu çoğu çiftin kabul ettiğini ifade ederek, “Ancak, olumlu bir ruh hali ile tedaviye başlanmadığı takdirde çiftleri çok yoran ve yıpratan bir süreç haline gelebilmektedir. Tedaviye başlamadan önce hastanın kendisini bu tedavi süreci ve sonuçlarına karşı psikolojik olarak hazırlaması gerekir. Stresi azaltmak için bazı aktivitelerde bulunmak, düzenli egzersiz ve doğa yürüyüşleri yapmak, doğru beslenmek, negatif etki oluşturabilecek kişilerden ve ortamlardan uzak durmak, zihinsel ve fiziksel olarak pozitif ve hazır hissetmek tedavide başarı şansını artıran etkenlerdir” dedi.


Tüp bebek tedavi yöntemini doğal bir gebelik süreci olarak kabul etmek gerektiğini dile getiren Op. Dr. Meltem Aksu Sönmezer, “Çünkü bu yöntemle gebe kalan kadınlar da normal bir hamilelik dönemi geçirmektedir. Çiftin kendi sperm ve yumurtası ile oluşan ve dünyaya gelen bebek diğer bebeklerden farksızdır. Beslenme her konuda olduğu gibi tüp bebek tedavisi sürecinde de çok önemlidir. Çünkü; tedavide başarıyı artıran etkenlerden biri de ideal kiloda olmaktır. Tedaviye başlamadan önce ideal kiloyu yakalamak için diyetisyen yardımı alınabilir” diye konuştu.


Tüp bebek tedavisi sürecinde bol sıvı almak gerektiğini, kola, çay, maden suyu yerine günde en az 2-3 litre su tüketilmesini öneren Op. Dr. Meltem Aksu Sönmezer açıklamasını şöyle sürdürdü:


“Nohut, kuru fasulye, barbunya gibi baklagiller sofralardan eksik edilmemelidir. Haftalık yemek programında en az 2 gün kuru baklagiller olmalıdır.


Protein, mineral ve omega3 bakımından en zengin olan besin balıktır. Haftada en az iki kez balık tüketmek, tedavi başarısını olumlu etkiler.


Kızartma, ızgara gibi pişirme yöntemleri yerine; haşlama, buğulama, fırında pişirme yöntemleri tercih edilmelidir. Ayrıca makarna ve sebzeler çok fazla haşlanmamalıdır.


Folik asit bakımından zengin yeşil yapraklı sebzeler, fındık ve badem gibi kuruyemişler tercih edilmelidir.


Şeker tatlı ve tatlandırıcılardan mümkün olduğunca uzak durulmalıdır.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:05
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor "çıkış" arayışında
    1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor..
    2. Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama..
    3. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    4. Altın fiyatlarında son durum ne?..
    5. Kayseri kış sporlarının başkenti olma..
    6. Yeni Zelanda'daki iki camiye terör..
    7. Online satışlar kırtasiyeleri vurdu
    8. Fuat Oktay’dan Yeni Zelanda’daki terör..
    9. NATO'dan Yeni Zelanda'daki alçak..
    10. 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada..
    11. Başarılı doktorlar belgelerini Sağlık..
    12. Spor camiasından Yeni Zelanda mesajları
    13. Hrant Dink davasında yeni gelişme!
    14. Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen..
    15. Ömer Günel; “Örnek bir kent konseyimiz..
    16. Başkan Eroğlu: “Boş vaatler vermem”
    17. Özhaseki: “Bu kadar kirli bir ilişki..
    18. Yaşlı çifti dolandırmaya çalışan 4..
    19. "Türkiye, turizmde umduğunu bulacak"
    20. Erdoğan: Asıl büyük reform şehir..
    21. Erdek’te“Pİ Günü” kutlandı
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingi..
    23. Yeni Zelanda’da iki camiye terör..
    24. Başkan Avcı: “Olmayacak şeylerin..
    25. Seyhan’a, Türkiye’nin en büyük Amatör..
    26. Otomobili delip içeri giren demir..
    27. Hrant Dink cinayeti davasında sanıklar..
    28. Avrupa Birliği'den Yeni Zelanda'da..
    29. Hamile kadın, 6 saatte hastaneye..
    30. Haliliye Voleybol Takımı..
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Erdoğan'a seslenen Levent Gültekin'den büyük küstahlık: Ezan kutsal değildir, sanane Ezandan!
    Erdoğan'a seslenen Levent Gültekin'den büyük küstahlık: Ezan kutsal değildir, sanane Ezandan!
    Bir cümle Sisi’yi salladı! Dalga dalga yayılıyor
    Bir cümle Sisi’yi salladı! Dalga dalga yayılıyor
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler