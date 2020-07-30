Tunus'taki meşhur Er-Rahbe kurban pazarını, Kovid-19 vurdu

TUNUS (AA) - YUSRA VANNAS - Tunus'ta kurbanlıkların satıldığı meşhur Er-Rahbe kurban pazarını, tüm dünyaya yayılan ve yüzbinlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vurdu.

Başkent Tunus'un batısındaki Bustil Mahallesinde kurulan pazarda satıcılar kurbanlıklarını müşteriye beğendirmek için dil dökerken, virüs nedeniyle sayıları ciddi derecede azalan müşteriler de fiyatların pahalılığından şikayet ediyor.

Kurbanlık satın almak için pazara gelen müşterilerden Halid Abdurrahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu yıl kurbanlık fiyatlarının yüksek olması konusunda büyük şikayetler var. Fiyatlar ateş pahası ve her yıl artıyor." dedi.

Besicinin yıl boyunca verdiği emeği ve kurbanlıklara harcadığı parayı anlayışla karşıladıklarını ancak virüs salgını sonrası ekonomik durumu daha da kötüye giden müşterilerin de zor durumda olduğunu belirten Abdurrahman, "Gördüğünüz gibi pahalılık dolayısıyla pek müşteri yok. Pazarda kurbanlıklar arasında dolaşan müşterilerin çoğu da kendi bütçesine uygun fiyata bir kurbanlık bulmayı bekliyor." diye konuştu.

Besicilerden Et-Tumi bin Abdusselam da halkın durumunu anlayışla karşıladıklarını ancak kendilerinin de zor durumda olduklarını ve yeme çok fazla para harcadıklarını söyledi.

Bin Abdusselam, "Bu yıl pazara rağbet, geçmiş yıllardaki gibi değil. Çok az ve müşteriler de durumumuzu dikkate almıyor. Besiciler olarak diğer eyaletlerden başkente geliyoruz. Burada kötü koşullarda kalıyoruz ve evlerimize ancak bayrama saatler kala dönebiliyoruz." dedi.

Tunus'ta kurbanlık fiyatları 500 dinar ile 1500 dinar (yaklaşık 180-550 dolar) arasında değişiyor.

- Kurbana rağbet düşük

Tunus Tarım ve Balıkçılık Birliği Hayvan Üretim Birimi Müdürü Munevver es-Sağayiri, daha önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunusluların bu yıl kurbana rağbetinin geçmiş yıllara göre zayıf olduğunu belirtmişti.

Sağayiri, kurbana rağbetin düşüşünün Kovid-19 nedeniyle vatandaşların satın alma gücünün zayıflamasından kaynaklandığını söylemişti.

Tunus Tarım ve Balıkçılık Birliği, bu yıl kurban kesiminin geçen yıla göre yüzde 30 ila 40 azalacağı öngörüsünde bulundu.