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Aktüel

Tunus'ta Özgür Anayasa Partisinin mecliste düzenlediği eylem kınandı

Yeniakit Publisher
2020-07-15 03:20:20 -
Tunus'ta Özgür Anayasa Partisinin mecliste düzenlediği eylem kınandı

TUNUS (AA) - Tunus Parlamento Ofisi, Özgür Anayasa Partisinin, Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin görevden alınması için meclis çatısı altında gerçekleştirdiği eylemi kınadı.

Parlamento Ofisi basın sorumlusu Nesrin el-Ammari AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu eylemle meclisin işleyişini kasıtlı olarak engellediğini söyledi.

Ammari, Özgür Anayasa Partisi Meclis Grup Başkanı Abir Musi'den söz konusu eyleme son vererek taleplerini sunmalarını isteyeceklerini dile getirdi.

Tunus meclisinde 16 sandalyeye sahip Özgür Anayasa Partisi milletvekilleri dün, Genel Kurul salonunda eylem yapmış ve kürsüye çıkmaya çalışmıştı. Bunun üzerine oturum iptal edilmişti.

Musi ise dün düzenlediği basın toplantısında, parti grubunun, cuma günü başladığı eyleme devam edeceğini ve Gannuşi görevden alınıncaya kadar oturum düzenlenmesine izin vermeyeceklerini söylemişti.

Ammari ise Musi'nin bu açıklamalarının akabinde, anayasa ve meclis iç tüzüğüne göre meclis başkanının görevden alınabilmesi için 73 milletvekilinin imzasını taşıyan bir dilekçenin meclise sunulması ve ardından yapılacak oylamada da 109 milletvekilinin evet oyu vermesi gerektiğini ifade etmişti.


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