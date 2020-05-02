  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tunus'ta Nahda'dan meclisin feshedilmesi çağrısına tepki

Yeniakit Publisher
2020-05-02 21:03:43 -
Tunus'ta Nahda'dan meclisin feshedilmesi çağrısına tepki

TUNUS (AA) - Tunus'ta "Vatanı Kurtarma Heyeti" adlı bir grubun meclisin feshedilmesi yönündeki çağrısına Nahda Hareketi'nden tepki geldi.

Nahda Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, sosyal paylaşım platformlarında dolaşan ve Vatanı Kurtarma Heyeti'ne nispet edilen "meclisin dağıtılması" yönündeki bir belgenin "meclisi ve onun başkanını hedef alan şüpheli bir girişim" olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu girişim, ülkede sağlık ve ekonomi anlamında yaşanan bu sıkıntılı dönemde, Tunus'u demokrasi yolundan saptırarak devlet kurumlarına zarar vermeyi hedeflemektedir." ifadelerine yer verildi.

Nahda, ülkedeki ayrılıkları derinleştirecek, devletin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınınıyla başa çıkma ve ekonomik ve toplumsal istikrarı sağlama çabasını sekteye uğratacak bu tür siyasi açıklama ve faaliyetleri kınadı.

Tunus'ta sosyal paylaşım platformlarında kendisine Vatanı Kurtarma Heyeti ismini veren bir gruba nispet edilen belgede, meclisin ve partilerin feshedilmesi, anayasanın askıya alınması ve devrim sonrası kanunların gözden geçirilmesi çağrısı yapılmıştı.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı