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Dünya Tunus'ta mülteci teknesinin batması sonucu ölü sayısı 5'e yükseldi
Dünya

Tunus'ta mülteci teknesinin batması sonucu ölü sayısı 5'e yükseldi

Tunus makamları, 16 düzensiz göçmeni taşıyan teknenin kuzey kıyısı açıklarında batması sonucu ölenlerin sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 08:33:00 -
Tunus'ta mülteci teknesinin batması sonucu ölü sayısı 5'e yükseldi

Tunus makamları, 16 düzensiz göçmeni taşıyan teknenin kuzey kıyısı açıklarında batması sonucu ölenlerin sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu.

Tunus İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cibabli, yaptığı açıklamada, 7 Kasım’da Binzert kenti açıklarında batan ve 16 düzensiz göçmeni taşıyan teknedekilerden ikisinin cesedinin, Deniz Kuvvetlerine bağlı dalış ekipleri tarafından bulunduğunu belirtti.

Toplam can kaybının 5 kişiye çıktığını ifade eden Cibabli, kayıp bir kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Hüsameddin el-Cibabli, 8 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tunus'un kuzeyinde düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu teknedekilerden 10 kişinin kurtarıldığını, 1 kişinin öldüğünü, 5 kişinin ise kaybolduğunu duyurmuştu.

- Avrupa'ya yönelik 1509 göç girişimi engellendi

Tunus Ulusal Güvenlik Kuvvetlerinden 25 Ağustos'ta yapılan açıklamada, 2022'nin başından itibaren Tunus genelinde Avrupa'ya yönelik 1509 düzensiz göç girişiminin engellendiği belirtilmişti.

Uluslararası Göç Örgütünün 26 Ekim'de yayımladığı raporda, Ocak 2021'den bu yana çoğunluğu Libya ile Tunus kıyıları çıkışlı olan ve İtalya veya Malta'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerden 2 bin 836'sının teknelerinin batması ya da açlık, susuzluk gibi nedenlerden hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Her yıl binlerce göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

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