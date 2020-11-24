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Aktüel Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler, Yemen'de vaka sayıları arttı
Aktüel

Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler, Yemen'de vaka sayıları arttı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 04:57:30 -
Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler, Yemen'de vaka sayıları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 862'ye çıkarken, Yemen'de vaka sayıları yükseldi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle 41 kişinin daha hayatını kaybettiği, 485 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Buna göre, salgından ölenlerin sayısı 2 bin 862'ye, toplam vaka sayısı da 89 bin 196'ya çıktı. Tedavi sonucu iyileşenler ise 63 bin 846 kişi oldu.

- Yemen

Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüsle Mücadele Yüksek Komitesinden yapılan açıklamaya göre, 3 kişinin koronavirüse yakalandığı, bir kişinin de iyileştiği belirtildi.

Toplam 604 kişinin hayatını kaybettiği salgında, Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının ülkede toplam 2 bin 72 olduğu, bunlardan 1379'unun iyileştiği kaydedildi. Husilerin kontrolündeki bölgelere ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor.

- Filistin

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada, İsrail hapishanelerindeki tutuklu Filistinlilerden Kovid-19'a yakalananların sayısının 135'e yükseldiği belirtildi.

Tutuklulardan ikisinin daha enfekte olduğu belirtilen açıklamada, böylece İsrail hapishanelerindeki koronavirüs yakalanan Filistinli mahkum sayısının 135 olduğu kaydedildi.

Enfekte vakalar tedavi için hapishaneler idaresine bağlı sağlık merkezine götürülürken, birlikte kaldıkları diğer mahkumların bulunduğu cezaevleri 21 gün süreyle karantina altına alındı.

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