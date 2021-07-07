Tunus'ta koronavirüs alarmı

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 119 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 7 bin 930 kişinin enfekte olduğu ve 5 bin 94 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 15 bin 601'e, vaka sayısının 455 bin 91'e, iyileşenlerin sayısının da 369 bin 632'ye çıktığı aktarıldı. Son 24 saatteki vaka sayısının, salgının başladığı günden bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğu ifade edildi.

Kuzey Afrika'nın sahil ülkesi Tunus'ta yeni varyantların görülmesi ve aşılamanın yavaş ilerlemesi nedeniyle Kovid-19 salgınında yeni bir dalga yaşanmasından endişe ediliyor.