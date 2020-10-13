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Aktüel Tunus'ta kaçak yapı yıkımında yaşanan ölüm, protesto ve görevden almalara yol açtı
Aktüel

Tunus'ta kaçak yapı yıkımında yaşanan ölüm, protesto ve görevden almalara yol açtı

Olayın ardından Kasrin vilayetine bağlı Sbitla beldesinde geniş çaplı gösteriler başladı - Kasrin Valisi, Sbitla Kaymakamı ve emniyet yetkilileri görevden alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 19:54:22 -
Tunus'ta kaçak yapı yıkımında yaşanan ölüm, protesto ve görevden almalara yol açtı

TUNUS (AA) - Tunus'ta bir büfenin "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkımı sırasında bir kişinin hayatını kaybetmesi, gösterilere ve aralarında Vali'nin de bulunduğu üst düzey dört yetkilinin görevden alınmasına neden oldu.

Ülkenin güneydoğusundaki Kasrin vilayetine bağlı Sbitla beldesinde bir büfenin "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle belediye ekiplerince yıkımı sırasında bir kişinin yaşamını yitirmesi, kamuoyunda tepkilere yol açtı.

Tunus resmi haber ajansı TAP, yaşanan olayın ardından beldede geniş çaplı gösteriler başladığını, bazı göstericilerin lastik yakarak yol kapatmaya, bazılarının ise kamu binalarına girmeye çalıştığını aktardı.

Haberde, güvenlik güçleri ile protestocular arasında arbede yaşandığı kaydedildi.

- Başbakan, olay nedeniyle Vali ve üst düzey yetkilileri görevden aldı

Tunus hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Hişam el-Meşişi, olay nedeniyle Kasrin Valisi Muhammed Şemse, Sbitla Kaymakamı Misbah Furati ve beldedeki iki üst düzey emniyet amirini görevden aldı.

Konuyu yerinde incelemek ve hayatını kaybeden vatandaşın ailesine taziyede bulunmak üzere İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin bölgeyi ziyaret edeceği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Yerel basında çıkan haberlerde, belediyenin yıkım gerçekleştirdiği küçük büfede uyuduğu belirtilen 50 yaşlarında bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

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